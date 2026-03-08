Рейтинг@Mail.ru
Мойзес извинился перед болельщиками за поражение от "Динамо"
Футбол
 
23:16 08.03.2026
Мойзес извинился перед болельщиками за поражение от "Динамо"
Мойзес извинился перед болельщиками за поражение от "Динамо" - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Мойзес извинился перед болельщиками за поражение от "Динамо"
Футболист ЦСКА Мойзес принес извинения болельщикам за крупное поражение в матче 20-го тура чемпионата России против московского "Динамо". РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Мойзес извинился перед болельщиками за поражение от "Динамо"

Мойзес извинился перед болельщиками ЦСКА за крупное поражение в матче с "Динамо

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Футболист ЦСКА Мойзес принес извинения болельщикам за крупное поражение в матче 20-го тура чемпионата России против московского "Динамо".
Встреча прошла в воскресенье в Москве на домашней арене армейцев и завершилась победой гостей со счетом 4:1. Единственный мяч ЦСКА забил Мойзес. Хозяева с 17-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Лусиано Гонду за фол против защитника Максима Осипенко. Это поражение стало для армейцев третьим подряд в чемпионате страны и самым крупным в Российской премьер-лиге (РПЛ) на своем поле с 20 июня 2020 года, когда ЦСКА уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:4.
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
1 : 4
Динамо Москва
58‎’‎ • Мойзес
(Жуан Виктор)
13‎’‎ • Николас Маричаль
(Бителло)
45‎’‎ • Николас Маричаль
66‎’‎ • Бителло
(Константин Тюкавин)
84‎’‎ • Иван Сергеев
(Хуан Касерес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"В первую очередь хочу попросить прощения у болельщиков. Мы не можем пропускать четыре мяча дома. Тем более в дерби. После поражений "Зенита" и "Краснодара" мы не должны были так входить в игру. Мы сегодня должны возложить на себя ответственность. Надо продолжать работать, впереди много матчей", - сказал Мойзес журналистам.
"Мы могли выйти на поле более готовыми, чтобы лучше начать матч. Бителло не может иметь такую свободу действий. Мы могли его сразу нейтрализовать. Я и себя имею в виду. Еще один момент - то, как мы изучаем нашего соперника. Они тоже изучают нас. В игре я почувствовал, что они воспользовались теми моментами, которые у нас в последнее время не получаются. Например, первый гол на добивании. Во втором голе тоже мяч забит с добивания. "Динамо" можно поздравить, но мы должны были лучше читать их оружие", - добавил бразильский защитник ЦСКА.
ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице РПЛ, на семь очков отставая от лидирующего "Краснодара".
