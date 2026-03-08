Мойзес извинился перед болельщиками за поражение от "Динамо"

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Футболист ЦСКА Мойзес принес извинения болельщикам за крупное поражение в матче 20-го тура чемпионата России против московского "Динамо".
Встреча прошла в воскресенье в Москве на домашней арене армейцев и завершилась победой гостей со счетом 4:1. Единственный мяч ЦСКА забил Мойзес. Хозяева с 17-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Лусиано Гонду за фол против защитника Максима Осипенко. Это поражение стало для армейцев третьим подряд в чемпионате страны и самым крупным в Российской премьер-лиге (РПЛ) на своем поле с 20 июня 2020 года, когда ЦСКА уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:4.
08 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
58’ • Мойзес
13’ • Николас Маричаль
(Бителло)
45’ • Николас Маричаль
66’ • Бителло
84’ • Иван Сергеев
"В первую очередь хочу попросить прощения у болельщиков. Мы не можем пропускать четыре мяча дома. Тем более в дерби. После поражений "Зенита" и "Краснодара" мы не должны были так входить в игру. Мы сегодня должны возложить на себя ответственность. Надо продолжать работать, впереди много матчей", - сказал Мойзес журналистам.
"Мы могли выйти на поле более готовыми, чтобы лучше начать матч. Бителло не может иметь такую свободу действий. Мы могли его сразу нейтрализовать. Я и себя имею в виду. Еще один момент - то, как мы изучаем нашего соперника. Они тоже изучают нас. В игре я почувствовал, что они воспользовались теми моментами, которые у нас в последнее время не получаются. Например, первый гол на добивании. Во втором голе тоже мяч забит с добивания. "Динамо" можно поздравить, но мы должны были лучше читать их оружие", - добавил бразильский защитник ЦСКА.
ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице РПЛ, на семь очков отставая от лидирующего "Краснодара".
