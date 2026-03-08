Рейтинг@Mail.ru
Матч между "Нефтехимиком" и "Факелом" перенесли из-за мороза
17:43 08.03.2026
Матч между "Нефтехимиком" и "Факелом" перенесли из-за мороза
Матч между "Нефтехимиком" и "Факелом" перенесли из-за мороза
2026
нефтехимик, факел, спорт
Футбол, Нефтехимик, Факел, Спорт
Матч между "Нефтехимиком" и "Факелом" перенесли из-за мороза

Матч Первой лиги между "Нефтехимиком" и "Факелом" перенесли из-за мороза

© Фото : Футбольный клуб "Нефтехимик" / TelegramФутболисты "Нефтехимика"
Футболисты Нефтехимика - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Футбольный клуб "Нефтехимик" / Telegram
Футболисты "Нефтехимика". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Матч 23-го тура Первой лиги между нижнекамским "Нефтехимиком" и воронежским "Факелом" перенесен на резервные даты из-за погодных условий, сообщается на сайте Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча должна была пройти в воскресенье в Нижнекамске, где температура опустилась до минус 19 градусов Цельсия.
ФНЛ сообщит о новой дате матча дополнительно.
