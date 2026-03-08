https://ria.ru/20260308/match-2079413503.html
Матч между "Нефтехимиком" и "Факелом" перенесли из-за мороза
Матч 23-го тура Первой лиги между нижнекамским "Нефтехимиком" и воронежским "Факелом" перенесен на резервные даты из-за погодных условий, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
футбол
нефтехимик
факел
спорт
