Рейтинг@Mail.ru
"Селтик" по пенальти обыграл "Рейнджерс" в четвертьфинале Кубка Шотландии - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:54 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/kubok-2079421144.html
"Селтик" по пенальти обыграл "Рейнджерс" в четвертьфинале Кубка Шотландии
"Селтик" по пенальти обыграл "Рейнджерс" в четвертьфинале Кубка Шотландии - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Селтик" по пенальти обыграл "Рейнджерс" в четвертьфинале Кубка Шотландии
"Рейнджерс" в серии пенальти проиграл "Селтику" в четвертьфинальном матче Кубка Шотландии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T18:54:00+03:00
2026-03-08T18:54:00+03:00
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
селтик
рейнджерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783866743_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_d94fdc362ffc5d44a2d156525eda0026.jpg
https://ria.ru/20260308/gazizy-2079419740.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783866743_0:0:1400:1050_1920x0_80_0_0_db8cab65bc5349b8b1c87a24ce2e0858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, английская премьер-лига (апл), селтик, рейнджерс
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Селтик, Рейнджерс
"Селтик" по пенальти обыграл "Рейнджерс" в четвертьфинале Кубка Шотландии

"Рейнджерс" в серии пенальти проиграл "Селтику" в матче Кубка Шотландии

© пресс-служба клуба "Селтик"Футболисты "Селтика"
Футболисты Селтика - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© пресс-служба клуба "Селтик"
Футболисты "Селтика". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Рейнджерс" в серии пенальти проиграл "Селтику" в четвертьфинальном матче Кубка Шотландии по футболу.
Кубковое "Дерби старой фирмы" прошло в Глазго на домашнем стадионе "Рейнджерс". В основное и дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Селтика" со счетом 4:2.
Соперник "кельтов" по полуфиналу Кубка Шотландии определится по итогам жеребьевки. "Селтик" является 42-кратным обладателем трофея, на счету "Рейнджерс" 34 кубка.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Футболист Джавад не просил клуб помочь вывезти родных из Ирана
Вчера, 18:45
 
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)СелтикРейнджерс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала