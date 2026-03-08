https://ria.ru/20260308/kubok-2079421144.html
"Селтик" по пенальти обыграл "Рейнджерс" в четвертьфинале Кубка Шотландии
"Рейнджерс" в серии пенальти проиграл "Селтику" в четвертьфинальном матче Кубка Шотландии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
футбол
спорт
селтик
рейнджерс
"Рейнджерс" в серии пенальти проиграл "Селтику" в матче Кубка Шотландии