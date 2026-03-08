"Маленькая победа": Коростелев рассказал о своей первой медальной гонке

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев назвал "маленькой победой" бронзовую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.
Коростелев в воскресенье завоевал свою первую медаль на этапах Кубка мира. Также его медаль стала первой для россиян с момента возобновления участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Коростелев уступил только норвежцам Йоханнесу Клебо и Мартину Нюэнгету.
«
"Для меня это маленькая победа. Я очень рад этому. В следующий раз постараюсь победить этих двоих", - цитирует Коростелева NRK.
Россиянин добавил, что если он продолжит в том же духе, то обойдет норвежцев: "Это значит, что я близок к цели и тренировки дают результат. Мне нужно делать это снова и снова, и тогда я их обыграю".
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили лыжники Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов.