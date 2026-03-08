"Маленькая победа": Коростелев рассказал о своей первой медальной гонке

"Для меня это маленькая победа. Я очень рад этому. В следующий раз постараюсь победить этих двоих", - цитирует Коростелева NRK.

Россиянин добавил, что если он продолжит в том же духе, то обойдет норвежцев: "Это значит, что я близок к цели и тренировки дают результат. Мне нужно делать это снова и снова, и тогда я их обыграю".