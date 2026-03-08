Коростелев завоевал первую медаль на этапах Кубка мира

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.
Победителем "разделки" стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 23 минуты 22,6 секунды. Второе место занял норвежец Мартин Нюэнгет (отставание - 22,1 секунды). Коростелев уступил победителю 33,9 секунды.
Коростелев завоевал свою первую медаль на этапах Кубка мира. Также его медаль стала первой для россиян с момента возобновления участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили лыжники Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов.