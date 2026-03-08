Рейтинг@Mail.ru
Коростелев завоевал первую медаль на этапах Кубка мира
Лыжные гонки
 
15:14 08.03.2026
Коростелев завоевал первую медаль на этапах Кубка мира
Коростелев завоевал первую медаль на этапах Кубка мира
Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в финском... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
савелий коростелев, кубок мира по лыжным гонкам
Лыжные гонки, Савелий Коростелев, Кубок мира по лыжным гонкам
Коростелев завоевал первую медаль на этапах Кубка мира

Коростелев стал третьим в "разделке" на этапе Кубка мира

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.
Победителем "разделки" стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 23 минуты 22,6 секунды. Второе место занял норвежец Мартин Нюэнгет (отставание - 22,1 секунды). Коростелев уступил победителю 33,9 секунды.
Коростелев завоевал свою первую медаль на этапах Кубка мира. Также его медаль стала первой для россиян с момента возобновления участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили лыжники Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов.
Непряева стала четвертой в "разделке" на этапе Кубка мира
