Коростелев завоевал первую медаль на этапах Кубка мира

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Коростелев завоевал свою первую медаль на этапах Кубка мира. Также его медаль стала первой для россиян с момента возобновления участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).