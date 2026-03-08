Клебо отметил прогресс Коростелева

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо похвалил Савелия Коростелева за результат в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в финском Лахти и отметил, что ему интересно наблюдать за прогрессом россиянина.

Коростелев в воскресенье завоевал свою первую медаль на этапах Кубка мира, взяв бронзу в "разделке". Также его медаль стала первой для россиян с момента возобновления участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Коростелев уступил только норвежцам Клебо и Мартину Нюэнгету. После гонки россиянин пообещал продолжить тренироваться и в будущем победить норвежцев.

"Я думаю об этом ноль целых ноль десятых. Сезон подходит к концу. Из-за этих слов я не потеряю сон", - цитирует NRK ответ Клебо на вопрос о намерениях Коростелева победить норвежцев.

В то же время рекордсмен зимних Олимпиад признался, что он впечатлен прогрессом Коростелева.

"Он сделал большой шаг вперед за этот год, и за этим интересно наблюдать. Мы думали, что он с самого начала будет силен в Давосе, но ему потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к этому уровню. Теперь он наконец-то впервые попал на подиум. Это здорово, и я полагаю, что в следующем году он будет усиленно тренироваться. Интересно посмотреть, что будет дальше", - отметил Клебо.