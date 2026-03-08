Магнитогорский "Металлург" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0). У победителей в основное время отличились Никита Михайлис (29-я минута) и Руслан Исхаков (35), победный буллит исполнил Сергей Толчинский. Голы гостей в активе Василия Глотова (1) и Егора Коршкова (14).
08 марта 2026 • начало в 14:30
Закончен (Б)
08:34 • Александр Петунин
(Валерий Орехов, Руслан Исхаков)
14:51 • Руслан Исхаков
(Робин Пресс, Алексей Маклюков)
00:27 • Василий Глотов
13:51 • Егор Коршков
Команда Андрея Разина одержала пятую победу над "Трактором" в пяти матчах сезона.
"Металлург", набрав 99 очков, идет на первом месте в таблице Восточной конференции, где "Трактор" с 66 баллами располагается на шестой позиции. В следующем матче магнитогорская команда 11 марта на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым", а челябинцы днем ранее в гостях сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком".