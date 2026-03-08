Рейтинг@Mail.ru
Магнитогорский "Металлург" обыграл "Трактор" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:17 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/khokkey-2079410470.html
Магнитогорский "Металлург" обыграл "Трактор" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" обыграл "Трактор" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Магнитогорский "Металлург" обыграл "Трактор" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T17:17:00+03:00
2026-03-08T17:17:00+03:00
хоккей
спорт
магнитогорск
андрей разин
василий глотов
сергей толчинский
никита михайлис
трактор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69153/93/691539369_0:257:3033:1963_1920x0_80_0_0_9bb63462ab9401c84e00d7ac237f4975.jpg
https://ria.ru/20260306/avtomobilist-2079111085.html
магнитогорск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69153/93/691539369_400:0:3033:1975_1920x0_80_0_0_d80979ec6df1a279bf3810ce859b7147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, магнитогорск, андрей разин, василий глотов, сергей толчинский, никита михайлис, трактор, металлург (магнитогорск), салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Магнитогорск, Андрей Разин, Василий Глотов, Сергей Толчинский, Никита Михайлис, Трактор, Металлург (Магнитогорск), Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Магнитогорский "Металлург" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

"Металлург" по буллитам обыграл "Трактор" в матче КХЛ со счетом 3:2

© РИА Новости / Александр Овчаров | Перейти в медиабанкХоккеисты "Металлурга" (Магнитогорск)
Хоккеисты Металлурга (Магнитогорск) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Металлурга" (Магнитогорск). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0). У победителей в основное время отличились Никита Михайлис (29-я минута) и Руслан Исхаков (35), победный буллит исполнил Сергей Толчинский. Голы гостей в активе Василия Глотова (1) и Егора Коршкова (14).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
08 марта 2026 • начало в 14:30
Закончен (Б)
Металлург Мг
3 : 21:0
Трактор
08:34 • Александр Петунин
(Валерий Орехов, Руслан Исхаков)
14:51 • Руслан Исхаков
(Робин Пресс, Алексей Маклюков)
00:27 • Василий Глотов
(Михаил Григоренко, Джошуа Ливо)
13:51 • Егор Коршков
(Александр Кадейкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Трактора" Джошуа Ливо сделал результативную передачу в эпизоде с голом Глотова и набрал 200-е очко в КХЛ.
Команда Андрея Разина одержала пятую победу над "Трактором" в пяти матчах сезона.
"Металлург", набрав 99 очков, идет на первом месте в таблице Восточной конференции, где "Трактор" с 66 баллами располагается на шестой позиции. В следующем матче магнитогорская команда 11 марта на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым", а челябинцы днем ранее в гостях сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком".
Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - Автомобилист (Екатеринбург) - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Автомобилист" обыграл "Металлург", одержав шестую победу подряд в КХЛ
6 марта, 19:20
 
ХоккейСпортМагнитогорскАндрей РазинВасилий ГлотовСергей ТолчинскийНикита МихайлисТракторМеталлург (Магнитогорск)Салават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала