Мойзес заявил, что не слышал оскорблений в адрес Кордобы от болельщиков
Футбол
 
23:23 08.03.2026
Мойзес заявил, что не слышал оскорблений в адрес Кордобы от болельщиков
Мойзес заявил, что не слышал оскорблений в адрес Кордобы от болельщиков

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Футболист московского ЦСКА Мойзес заявил, что не слышал оскорблений в адрес нападающего "Краснодара" Джона Кордобы от болельщиков во время первого матча полуфинала пути РПЛ Кубка России.
В среду ЦСКА на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1, уступая в один мяч после первой половины игры. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес нападающего "быков" Кордобы. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал суммарно десять желтых карточек и одну красную. "Краснодар" обратился в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) по поводу оскорблений Кордобы на почве расизма.
"Ему не за что извиняться": тренер ЦСКА Челестини об удалении Гонду
"Кордоба подошел ко мне и сказал, что слышал высказывания. Я ему ответил, что полностью сконцентрирован на игре и ничего не слышал. Я спросил у судьи, он пошел комментировать это с судьей на VAR. Почему матчи с "Краснодаром" такие яркие? Это демонстрирует величину обеих команд. Мы их обыгрывали в Кубке, Суперкубке. Иногда они выигрывают матчи. Это стало дерби. Иногда эмоции зашкаливают в матче", - сказал Мойзес.
В воскресенье в Москве на домашней арене ЦСКА армейцы проиграли столичному "Динамо" со счетом 1:4 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это поражение стало для армейцев третьим подряд в чемпионате страны и самым крупным в РПЛ на своем поле с 20 июня 2020 года, когда ЦСКА уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:4.
"Насколько недонастрой хроническая болезнь ЦСКА? В жизни и футболе мы должны учиться на ошибках. Своих и коллег. Хорошо бы нам учиться на ошибках других, но мы учимся на своих. "Динамо" сумело воспользоваться нашими сложностями, а мы не смогли играть самым лучшим образом и воспользоваться их ошибками. Мы должны выучить эту ошибку и отработать ее на поле", - добавил игрок.
Мойзес извинился перед болельщиками за поражение от "Динамо"
Вчера, 23:16
 
Футбол
 
