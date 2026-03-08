Рейтинг@Mail.ru
"Большой талант дождался награды": FIS о первой медали Коростелева на КМ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
17:48 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/fis-2079414535.html
"Большой талант дождался награды": FIS о первой медали Коростелева на КМ
"Большой талант дождался награды": FIS о первой медали Коростелева на КМ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Большой талант дождался награды": FIS о первой медали Коростелева на КМ
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в соцсетях поздравила россиянина Савелия Коростелева с его первой медалью на этапах Кубка мира по... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T17:48:00+03:00
2026-03-08T17:48:00+03:00
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074182658_72:282:3149:2013_1920x0_80_0_0_d48bd0044630842bafce0201317be9ac.jpg
https://ria.ru/20260308/klebo-2079409418.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074182658_601:0:3285:2013_1920x0_80_0_0_9ad58ef5b6651ed4cdf4fda2483a4e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дарья непряева, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS)
"Большой талант дождался награды": FIS о первой медали Коростелева на КМ

FIS поздравила Коростелева с первой медалью на этапах КМ по лыжным гонкам

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСавелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в соцсетях поздравила россиянина Савелия Коростелева с его первой медалью на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.
Коростелев в воскресенье завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в финском Лахти. Его медаль стала первой для россиян с момента возобновления участия в соревнованиях под эгидой FIS.
"Адаптация, целеустремленность. Большой талант дождался своей награды. Первый подиум на Кубке мира для Савелия Коростелева", - говорится в сообщении FIS в соцсети X.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили лыжники Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов.
Йоханнес Клебо (на переднем плане) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Клебо отметил прогресс Коростелева
Вчера, 17:13
 
Лыжные гонкиСпортДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала