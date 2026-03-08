Рейтинг@Mail.ru
Шишкарев оценил перспективы снятия санкций с российских гандболистов - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
14:36 08.03.2026
Шишкарев оценил перспективы снятия санкций с российских гандболистов
Шишкарев оценил перспективы снятия санкций с российских гандболистов
Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил РИА Новости, что федерации не начнут допускать сборные России в командных... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Шишкарев оценил перспективы снятия санкций с российских гандболистов

Шишкарев: для полного допуска России в командных видах нужна резолюция МОК

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил РИА Новости, что федерации не начнут допускать сборные России в командных видах спорта без соответствующей резолюции Международного олимпийского комитета (МОК).
МОК 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров только в индивидуальном нейтральном статусе.
"Должно быть серьезное политическое решение. Это будет резолюция МОК, которая будет исполнена на уровне федераций. Не надо питать иллюзий о том, что что-то может произойти отдельно для игровых видов спорта", - сказал Шишкарев, оценивая перспективы снятия санкций с мужской и женской сборных России по гандболу.
Ранее Шишкарев заявил РИА Новости, что вопрос допуска молодежных и юношеских сборных России по гандболу до международных соревнований практически решен, международные федерации работают над созданием формулы его реализации.
Гандбол. Рождественский турнир. Матч Аргентина - Белоруссия - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Сборная России выиграла Кубок дружбы по гандболу
7 января, 18:25
 
