Шишкарев оценил перспективы снятия санкций с российских гандболистов

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил РИА Новости, что федерации не начнут допускать сборные России в командных видах спорта без соответствующей резолюции Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Шишкарев заявил РИА Новости, что вопрос допуска молодежных и юношеских сборных России по гандболу до международных соревнований практически решен, международные федерации работают над созданием формулы его реализации.