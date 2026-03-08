"Бруклин" обыграл лидера Восточной конференции "Детройт"

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Бруклин Нетс" обыграл "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Детройте завершилась победой гостей со счетом 107:105 (19:32, 27:30, 27:22, 34:21). Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер - младший из "Бруклина", оформивший дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов. У "Детройта" больше всех очков набрал Тобайас Харрис (18 очков и 10 подборов). Также дабл-даблом отметился его одноклубник Джейлен Дюрен (17 очков и 14 подборов).
Российский защитник "Нетс" Егор Демин пропустил встречу из-за профилактики травмы левой подошвенной фасции. Он не появился на паркете в четвертом матче команды подряд.
"Бруклин" (16 побед, 47 поражений) прервал серию из десяти поражений и занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции, которую возглавляет "Детройт" (45-17), проигравший в третьем матче подряд.
Результаты других матчей:
"Атланта Хокс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 125:116;
"Мемфис Гриззлис" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 120:123;
"Милуоки Бакс" - "Юта Джаз" - 113:99;
"Оклахома-Сити Тандер" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 104:97.