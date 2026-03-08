Рейтинг@Mail.ru
"Бостон" победил "Кливленд" в матче НБА
23:22 08.03.2026
"Бостон" победил "Кливленд" в матче НБА
"Бостон" победил "Кливленд" в матче НБА
"Бостон Селтикс" обыграл "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T23:22:00+03:00
2026-03-08T23:22:00+03:00
баскетбол
спорт
кливленд
джеймс харден
джейлен браун
кливленд кавальерс
донован митчелл
бостон селтикс
спорт, кливленд, джеймс харден, джейлен браун, кливленд кавальерс, донован митчелл, бостон селтикс
Баскетбол, Спорт, Кливленд, Джеймс Харден, Джейлен Браун, Кливленд Кавальерс, Донован Митчелл, Бостон Селтикс
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Бостон Селтикс" обыграл "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Кливленде закончилась поражением хозяев со счетом 98:109 (26:35, 10:21, 33:30, 29:23). Самым результативным игроком матча стал Донован Митчелл из "Кавальерс", в активе которого 30 очков, а его партнер по команде Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 передач. У "Селтикс" больше всех очков набрал Джейлен Браун - 23, его одноклубник Бэйлор Шайерман отметился дабл-даблом (16 очков + 10 подборов).
НБА
08 марта 2026 • начало в 20:00
Завершен
Кливленд
98 : 109
Бостон
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бостон" с 43 победами в 64 матчах идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, где "Кливленд" (39 побед в 64 матчах) располагается на четвертой позиции.
"Шарлотт" обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате
