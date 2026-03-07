"Вашингтон" проиграл "Бостону" в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" на выезде проиграл "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Павел Заха (25), Виктор Арвидссон (45) и Элиас Линдхольм (60). У "Вашингтона" отличился белорус Алексей Протас (28).
07 марта 2026 • начало в 20:30
Завершен
24:07 • Павел Заха
44:28 • Виктор Арвидссон
59:35 • Элиас Линдхольм
27:21 • Алексей Протас
(Якоб Чичрун, Ryan Leonard)
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке чуть более 18 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил два силовых приема и очков не набрал. Россиянин провел свой 1555-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 16-е место по этому показателю, обойдя двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной Канады Джерома Игинлу (1554). Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бёрнсу (1558 матчей).
Выступающие в составе "Бостона" россияне Никита Задоров и Марат Хуснутдинов не набрали очков.
"Вашингтон" потерпел третье поражение подряд и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона с 69 очками. "Бостон", набрав 75 баллов, идет на пятом месте в Атлантическом дивизионе.