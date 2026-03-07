"Вашингтон" проиграл "Бостону" в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" на выезде проиграл "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон" потерпел третье поражение подряд и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона с 69 очками. "Бостон", набрав 75 баллов, идет на пятом месте в Атлантическом дивизионе.