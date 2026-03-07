Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия задержала поджигателя АЗС в Петербурге - РИА Новости, 07.03.2026
17:38 07.03.2026 (обновлено: 18:00 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/rosgvardija-2079250243.html
Росгвардия задержала поджигателя АЗС в Петербурге
Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека за поджог автозаправочной станции в Санкт-Петербурге, сообщил Северо-Западный округ Росгвардии. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:38:00+03:00
2026-03-07T18:00:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
2026
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека за поджог автозаправочной станции в Санкт-Петербурге, сообщил Северо-Западный округ Росгвардии.
"В поселке Металлострой на Железнодорожной улице молодой человек поджег заправку, после чего попытался скрыться. Его увидел случайный прохожий, который проследовал за ним. Местный житель на ходу сообщил о произошедшем и передал приметы злоумышленника", - говорится в сообщении.
Молодого человека, который поджег АЗС, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавшие улицы города. Он передан сотрудникам органов внутренних дел.
По информации главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, поджог АЗС совершил 14-летний подросток.
"Молодой человек, находясь на АЗС самообслуживания, облил горючей жидкостью одну из колонок и поджег ее, после чего пламя распространилось по всей АЗС", - сообщило ведомство.
По данным главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, на автозаправочной станции размером три на семь метров происходило горение по всей площади. В 15.49 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: четыре единицы техники и 19 человек.
Момент поджога АЗС в подмосковной Электростали. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Подмосковье 13-летний подросток поджег заправку
13 февраля, 16:42
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
