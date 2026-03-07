https://ria.ru/20260307/rosgvardija-2079250243.html
Росгвардия задержала поджигателя АЗС в Петербурге
Росгвардия задержала поджигателя АЗС в Петербурге
Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека за поджог автозаправочной станции в Санкт-Петербурге, сообщил Северо-Западный округ Росгвардии. РИА Новости, 07.03.2026
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека за поджог автозаправочной станции в Санкт-Петербурге, сообщил Северо-Западный округ Росгвардии.
"В поселке Металлострой на Железнодорожной улице молодой человек поджег заправку, после чего попытался скрыться. Его увидел случайный прохожий, который проследовал за ним. Местный житель на ходу сообщил о произошедшем и передал приметы злоумышленника", - говорится в сообщении.
Молодого человека, который поджег АЗС, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии
, патрулировавшие улицы города. Он передан сотрудникам органов внутренних дел.
По информации главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
, поджог АЗС совершил 14-летний подросток.
"Молодой человек, находясь на АЗС самообслуживания, облил горючей жидкостью одну из колонок и поджег ее, после чего пламя распространилось по всей АЗС", - сообщило ведомство.
По данным главного управления МЧС
по Санкт-Петербургу, на автозаправочной станции размером три на семь метров происходило горение по всей площади. В 15.49 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: четыре единицы техники и 19 человек.