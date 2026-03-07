Рейтинг@Mail.ru
06:47 07.03.2026 (обновлено: 12:07 07.03.2026)
Онищенко оценил предложение увеличить время приема врачей в России
общество, россия, геннадий онищенко, сергей миронов, михаил мурашко, российская академия наук, российская академия образования, справедливая россия
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Сергей Миронов, Михаил Мурашко, Российская академия наук, Российская академия образования, Справедливая Россия
Врач в кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Длительность приема врача в РФ не нужно увеличивать с 15 до 30 минут, это потребует привлечения большего числа медперсонала в больницы и поликлиники, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее газета "Известия" написала, что лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к главе Минздрава России Михаилу Мурашко с предложением увеличить время первичного приема врачей в РФ до 30 минут, чтобы улучшить качество медицинской помощи и снизить риск врачебных ошибок.
"Если увеличим мы сейчас до 30 минут, то вместо двух врачей нужно еще одного врача привлекать, потому что врач будет 30 минут проверять больного... поэтому не надо (увеличивать - ред.)", - сказал агентству Онищенко.
Академик добавил, что длительность приема врача никак не связана с здравоохранением: так, в практике есть случаи, когда на осмотр пациента можно потратить три минуты, а "на кого-то не хватит и двух часов".
