Онищенко оценил предложение увеличить время приема врачей в России

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Длительность приема врача в РФ не нужно увеличивать с 15 до 30 минут, это потребует привлечения большего числа медперсонала в больницы и поликлиники, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Академик добавил, что длительность приема врача никак не связана с здравоохранением: так, в практике есть случаи, когда на осмотр пациента можно потратить три минуты, а "на кого-то не хватит и двух часов".