В Рязанской области из-за повреждения инфраструктуры задерживаются поезда
07:58 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/poezda-2079179455.html
В Рязанской области из-за повреждения инфраструктуры задерживаются поезда
В Рязанской области из-за повреждения инфраструктуры задерживаются поезда
Одиннадцать пассажирских поездов задерживаются из-за повреждения инфраструктуры на железной дороге в Рязанской области, сообщила Московская железная дорога... РИА Новости, 07.03.2026
В Рязанской области из-за повреждения инфраструктуры задерживаются поезда

Пассажирский поезд
Пассажирский поезд. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Одиннадцать пассажирских поездов задерживаются из-за повреждения инфраструктуры на железной дороге в Рязанской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в Telegram-канале.
"Седьмого марта в 1:58 на перегоне Рязань-1 – Лесок в Рязанской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было временно приостановлено. В настоящее время движение поездов открыто по одному пути. С задержкой следуют 11 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с задержкой следуют следующие поезда: №15 СамараМосква, №41 Саранск – Москва, №13 Челябинск – Москва, №51 Пенза – Москва, №9 Самара – Москва, №21 Ульяновск – Москва, №65 Тольятти – Москва, №31 Орск – Москва, №42 Москва – Саранск, №208 Москва – Самара, №106 Санкт-ПетербургОренбург.
Происшествия
 
 
