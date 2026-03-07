https://ria.ru/20260307/poezda-2079179455.html
В Рязанской области из-за повреждения инфраструктуры задерживаются поезда
В Рязанской области из-за повреждения инфраструктуры задерживаются поезда - РИА Новости, 07.03.2026
В Рязанской области из-за повреждения инфраструктуры задерживаются поезда
Одиннадцать пассажирских поездов задерживаются из-за повреждения инфраструктуры на железной дороге в Рязанской области, сообщила Московская железная дорога... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T07:58:00+03:00
2026-03-07T07:58:00+03:00
2026-03-07T07:58:00+03:00
происшествия
москва
рязанская область
самара
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569604987_0:26:2600:1488_1920x0_80_0_0_87c37e9ccef5693e57d9241235dab753.jpg
https://ria.ru/20260222/poezda-2076067860.html
москва
рязанская область
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569604987_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_f08f5ad340e07222a032e08f85d0377f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, рязанская область, самара, ржд
Происшествия, Москва, Рязанская область, Самара, РЖД
В Рязанской области из-за повреждения инфраструктуры задерживаются поезда
МЖД: в Рязанской области задержалось 11 поездов из-за повреждения инфраструктуры