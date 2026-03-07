https://ria.ru/20260307/plotnikov-2079276529.html
Плотников стал четвертым хоккеистом с 1000 матчей в КХЛ
Плотников стал четвертым хоккеистом с 1000 матчей в КХЛ - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Плотников стал четвертым хоккеистом с 1000 матчей в КХЛ
Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников стал четвертым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проведшим 1000 матчей в лиге, сообщается в РИА Новости Спорт, 07.03.2026
