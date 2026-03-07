Рейтинг@Mail.ru
Плотников стал четвертым хоккеистом с 1000 матчей в КХЛ
Хоккей
 
19:54 07.03.2026
Плотников стал четвертым хоккеистом с 1000 матчей в КХЛ
Плотников стал четвертым хоккеистом с 1000 матчей в КХЛ
Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников стал четвертым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проведшим 1000 матчей в лиге, сообщается в РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026
Плотников стал четвертым хоккеистом с 1000 матчей в КХЛ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников стал четвертым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проведшим 1000 матчей в лиге, сообщается в Telegram-канале пресс-службы турнира.
Плотников принимает участие в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо", эта встреча стала для него 1000-й в лиге. Всего в активе 35-летнего форварда 588 очков (253 гола + 335 передач) в КХЛ.
Раньше Плотникова до этой отметки добирались экс-защитник уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Бирюков (1001 матч), форвард минского "Динамо" Вадим Шипачев (1121) и нападающий "Шанхайских драконов" Илья Каблуков (1044).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
07 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Динамо Москва
1 : 2
СКА
12:13 • Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев, Кирилл Адамчук)
14:53 • Марат Хайруллин
(Сергей Плотников)
04:02 • Николай Голдобин
(Сергей Плотников)
