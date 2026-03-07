https://ria.ru/20260307/ogranicheniya-2079176102.html
В пяти аэропортах сняли ограничения на полеты
В пяти аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 07.03.2026
В пяти аэропортах сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Саратова и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.03.2026
В пяти аэропортах сняли ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения