Рейтинг@Mail.ru
Хет-трик Веккьоне помог "Барысу" обыграть "Шанхайских драконов" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:21 07.03.2026 (обновлено: 17:52 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/khl-2079247492.html
Хет-трик Веккьоне помог "Барысу" обыграть "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Хет-трик Веккьоне помог "Барысу" обыграть "Шанхайских драконов" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Хет-трик Веккьоне помог "Барысу" обыграть "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Астанинский "Барыс" нанес поражение "Шанхайским драконам" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T17:21:00+03:00
2026-03-07T17:52:00+03:00
хоккей
спорт
владимир кузнецов (вован)
камила валиева
анонсы и трансляции матчей
адам кленденинг
борна рендулич
амур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079252081_0:100:3197:1898_1920x0_80_0_0_23987a6243b32b12d16df18b5b9c665c.jpg
https://ria.ru/20260307/julai-2079207308.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079252081_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_8bf52e31b314fd0cd5ff36a6fbcfdc4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владимир кузнецов (вован), камила валиева, анонсы и трансляции матчей, адам кленденинг, борна рендулич, амур, шанхайские драконы, барыс, владимир кузнецов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Владимир Кузнецов (Вован), Камила Валиева, Анонсы и трансляции матчей, Адам Кленденинг, Борна Рендулич, Амур, Шанхайские драконы, Барыс, Владимир Кузнецов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хет-трик Веккьоне помог "Барысу" обыграть "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

"Барыс" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ в Китае

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Шанхайские драконы - Барыс (Астана)
Хоккей. КХЛ. Шанхайские драконы - Барыс (Астана) - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ШАНХАЙ, 7 мар - РИА Новости. Астанинский "Барыс" нанес поражение "Шанхайским драконам" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
07 марта 2026 • начало в 14:30
Завершен
Шанхайские Драконы
4 : 8
Барыс
00:57 • Райли Саттер
08:07 • Адам Кленденинг
(Паркер Фу, Райли Саттер)
19:44 • Borna Rendulic
(Никита Попугаев, Адам Кленденинг)
07:37 • Владимир Кузнецов
(Илья Каблуков, Уилл Райли)
04:48 • Кирилл Савицкий
(Kirill Lyapunov)
05:44 • Рейли Уолш
(Макс Уиллман, Майк Веччионе)
08:59 • Майк Веччионе
(Рейли Уолш, Мэйсон Морелли)
15:17 • Мэйсон Морелли
(Дмитрий Бреус, Адиль Бекетаев)
02:23 • Майк Веччионе
(Джейк Масси, Мэйсон Морелли)
05:58 • Semyon Simonov
(Иан Маккошен, Майк Веччионе)
02:21 • Всеволод Логвин
(Алихан Асетов, Кирилл Панюков)
16:56 • Майк Веччионе
(Тайс Томпсон, Мэйсон Морелли)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в Шанхае в присутствии 7558 зрителей и завершилась со счетом 8:4 (4:3, 2:1, 2:0) в пользу астанинской команды. В составе шанхайского клуба шайбы забросили Райли Саттер (1-я минута), Адам Кленденинг (9), Борна Рендулич (20) и Владимир Кузнецов (28). У "Барыса" хет-трик оформил Майкл Веккьоне (9, 23, 57), также отличились Кирилл Савицкий (5), Райли Уолш (6), Мейсон Морелли (16), Семен Симонов (26) и Всеволод Логвин (43).
Вынесенный матч состоялся в рамках KHL World Games. В предматчевом шоу выступила российская фигуристка Камила Валиева.
"Барыс" прервал серию из пяти поражений в лиге и располагается на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков. "Шанхайские драконы" (54) идут на девятом месте на Западе.
В следующем матче "Барыс" в гостях сыграет с хабаровским "Амуром" 10 марта, а "Шанхайские драконы" днем позднее в Москве встретятся со столичным "Динамо".
Хоккеисты клуба Амур - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Амур" одержал волевую победу над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ
Вчера, 12:03
 
ХоккейСпортВладимир Кузнецов (Вован)Камила ВалиеваАнонсы и трансляции матчейАдам КленденингБорна РендуличАмурШанхайские драконыБарысВладимир КузнецовКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала