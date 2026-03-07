Хет-трик Веккьоне помог "Барысу" обыграть "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

ШАНХАЙ, 7 мар - РИА Новости. Астанинский "Барыс" нанес поражение "Шанхайским драконам" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
07 марта 2026 • начало в 14:30
Завершен
00:57 • Райли Саттер
08:07 • Адам Кленденинг
(Паркер Фу, Райли Саттер)
19:44 • Borna Rendulic
(Никита Попугаев, Адам Кленденинг)
07:37 • Владимир Кузнецов
04:48 • Кирилл Савицкий
(Kirill Lyapunov)
05:44 • Рейли Уолш
(Макс Уиллман, Майк Веччионе)
08:59 • Майк Веччионе
(Рейли Уолш, Мэйсон Морелли)
15:17 • Мэйсон Морелли
(Дмитрий Бреус, Адиль Бекетаев)
02:23 • Майк Веччионе
(Джейк Масси, Мэйсон Морелли)
05:58 • Semyon Simonov
(Иан Маккошен, Майк Веччионе)
02:21 • Всеволод Логвин
16:56 • Майк Веччионе
(Тайс Томпсон, Мэйсон Морелли)
Встреча прошла в Шанхае в присутствии 7558 зрителей и завершилась со счетом 8:4 (4:3, 2:1, 2:0) в пользу астанинской команды. В составе шанхайского клуба шайбы забросили Райли Саттер (1-я минута), Адам Кленденинг (9), Борна Рендулич (20) и Владимир Кузнецов (28). У "Барыса" хет-трик оформил Майкл Веккьоне (9, 23, 57), также отличились Кирилл Савицкий (5), Райли Уолш (6), Мейсон Морелли (16), Семен Симонов (26) и Всеволод Логвин (43).
Вынесенный матч состоялся в рамках KHL World Games. В предматчевом шоу выступила российская фигуристка Камила Валиева.
"Барыс" прервал серию из пяти поражений в лиге и располагается на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков. "Шанхайские драконы" (54) идут на девятом месте на Западе.