Рейтинг@Mail.ru
Силы КСИР ударили по американским военным в дубайском отеле - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 07.03.2026 (обновлено: 22:52 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/iran-2079294557.html
Силы КСИР ударили по американским военным в дубайском отеле
Силы КСИР ударили по американским военным в дубайском отеле - РИА Новости, 07.03.2026
Силы КСИР ударили по американским военным в дубайском отеле
Иран нанес удары по нескольким американским и израильским целям, в том числе по отелю Marina в Дубае. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T22:33:00+03:00
2026-03-07T22:52:00+03:00
в мире
дубай
хайфа
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
бахрейн
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975810189_0:39:1200:714_1920x0_80_0_0_f878701c0b74e9b7687ba50eb4666c46.jpg
https://ria.ru/20260307/shtaty-2079117614.html
https://ria.ru/20260307/iran-2079288895.html
дубай
хайфа
иран
израиль
бахрейн
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия взрыва у небоскреба Marina 23 в Дубае
Экстренные службы находятся у небоскреба Marina 23 в Дубае, где произошел взрыв
2026-03-07T22:33
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975810189_99:0:1102:752_1920x0_80_0_0_5ee5dac20d86241688381fbe55a08606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, хайфа, иран, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, бахрейн, сша, вооруженные силы сша, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции
В мире, Дубай, Хайфа, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, Бахрейн, США, Вооруженные силы США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Корпус стражей исламской революции
Силы КСИР ударили по американским военным в дубайском отеле

Иран заявил об ударе по американским военным в дубайском отеле Marina

© AP PhotoПуск ракеты армией Ирана
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo
Пуск ракеты армией Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. Иран нанес удары по нескольким американским и израильским целям, в том числе по отелю Marina в Дубае.
"В ходе этой стратегической и многоплановой операции военные цели в Хайфе на севере Израиля были поражены новыми твердотопливными ракетами "Хейбар Шекан" с возможностью наведения на цель. <...> ВМС КСИР также нанесли удары по объектам поддержки американских военных в порту Салман", — сообщила пресс-служба военного крыла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бойтесь своих желаний: Штаты хотят капитуляции — и получат ее
Вчера, 08:00
Там также подтвердили, что отель Marina в популярном туристическом районе Дубая атаковал иранский беспилотник. По данным военного ведомства, в нем находились американские военные.
Ранее вечером в соцсетях распространились видео с дымящимися окнами на верхних этажах здания. Власти эмирата подтверждали, что его повредили обломки сбитого дрона. Тем временем в районе Барша из-за падения осколков после работы ПВО погиб водитель автомобиля.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Сын Хаменеи мог получить ранения во время атаки, сообщили СМИ
Вчера, 21:35
 
В миреДубайХайфаИранВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраильБахрейнСШАВооруженные силы СШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Корпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала