Силы КСИР ударили по американским военным в дубайском отеле

ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. Иран нанес удары по нескольким американским и израильским целям, в том числе по отелю Marina в Дубае.
"В ходе этой стратегической и многоплановой операции военные цели в Хайфе на севере Израиля были поражены новыми твердотопливными ракетами "Хейбар Шекан" с возможностью наведения на цель. <...> ВМС КСИР также нанесли удары по объектам поддержки американских военных в порту Салман", — сообщила пресс-служба военного крыла.
Там также подтвердили, что отель Marina в популярном туристическом районе Дубая атаковал иранский беспилотник. По данным военного ведомства, в нем находились американские военные.
Ранее вечером в соцсетях распространились видео с дымящимися окнами на верхних этажах здания. Власти эмирата подтверждали, что его повредили обломки сбитого дрона. Тем временем в районе Барша из-за падения осколков после работы ПВО погиб водитель автомобиля.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.