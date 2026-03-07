Силы КСИР ударили по американским военным в дубайском отеле

ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. Иран нанес удары по нескольким американским и израильским целям, в том числе по отелю Marina в Дубае.

Ранее вечером в соцсетях распространились видео с дымящимися окнами на верхних этажах здания. Власти эмирата подтверждали, что его повредили обломки сбитого дрона. Тем временем в районе Барша из-за падения осколков после работы ПВО погиб водитель автомобиля.