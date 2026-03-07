Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области два человека погибли в ДТП с автобусом
21:30 07.03.2026
В Ленинградской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В Ленинградской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли, трое пострадали при столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области, сообщает региональное ГУМЧС.
происшествия
ленинградская область
приозерск
приозерский район
гибдд мвд рф
ленинградская область
приозерск
приозерский район
В Ленинградской области два человека погибли в ДТП с автобусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области, сообщает региональное ГУМЧС.
В Приозерском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение рейсового автобуса (маршрут Санкт-ПетербургПриозерск) и легкового автомобиля. В результате удара автобус съехал в кювет. В салоне автобуса находились 19 пассажиров, в том числе один ребенок.
"По предварительным данным, в автобусе пострадали трое взрослых (осматриваются в СМП), остальные убыли с места происшествия своим ходом. В легковом автомобиле погибли двое взрослых", - говорится в сообщении.

К месту ДТП направлены подразделения 143-й пожарно-спасательной части и спасатели Поисково-спасательный отряд города Приозерск. Движение по трассе не перекрыто, осуществляется в штатном режиме, сообщает ведомство.
Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГАИ.
