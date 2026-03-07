Рейтинг@Mail.ru
"Сент-Луис" получил права на хоккеиста ЦСКА Бучельникова
Хоккей
Хоккей
 
00:48 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/buchelnikov-2079157867.html
"Сент-Луис" получил права на хоккеиста ЦСКА Бучельникова
"Сент-Луис" получил права на хоккеиста ЦСКА Бучельникова
"Сент-Луис Блюз" получил права на российского нападающего Дмитрия Бучельникова, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T00:48:00+03:00
2026-03-07T00:48:00+03:00
хоккей
спорт
джастин фолк
джастин холл
сент-луис блюз
детройт ред уингз
цска
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058315621_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_10932a416ec47edf2fc13c5a4a2b933c.jpg
спорт, джастин фолк, джастин холл, сент-луис блюз, детройт ред уингз, цска, национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Джастин Фолк, Джастин Холл, Сент-Луис Блюз, Детройт Ред Уингз, ЦСКА, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Сент-Луис" получил права на хоккеиста ЦСКА Бучельникова

"Сент-Луис" получил права на Бучельникова из ЦСКА после обмена с "Детройтом"

Дмитрий Бучельников
Дмитрий Бучельников - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" получил права на российского нападающего Дмитрия Бучельникова, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Американский клуб в результате обмена с "Детройт Ред Уингз" взамен защитника Джастина Фолка, помимо прав на игрока ЦСКА, получил также защитника Джастина Холла и пик первого раунда драфта 2026 года.
Бучельникову 22 года, он является воспитанником петербургского СКА, также выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за владивостокский "Адмирал" и подмосковный "Витязь". Всего на его счету в лиге 108 очков (42 гола + 66 передач) в 170 матчах. Он был выбран "Детройтом" под общим 52-м номером на драфте 2022 года.
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Флорида" работает над новым контрактом Бобровского, пишут СМИ
Вчера, 23:25
 
Хоккей
 
