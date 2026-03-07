https://ria.ru/20260307/buchelnikov-2079157867.html
"Сент-Луис" получил права на хоккеиста ЦСКА Бучельникова
"Сент-Луис Блюз" получил права на российского нападающего Дмитрия Бучельникова, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.03.2026
