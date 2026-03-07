Рейтинг@Mail.ru
Дубль Бензема помог "Аль-Хилялю" разгромить аутсайдера чемпионата - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
01:04 07.03.2026
Дубль Бензема помог "Аль-Хилялю" разгромить аутсайдера чемпионата
"Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Наджму" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
спорт, карим бензема, малком, сергей милинкович-савич, аль-хиляль (эр-рияд), зенит
Футбол, Спорт, Карим Бензема, Малком, Сергей Милинкович-Савич, Аль-Хиляль (Эр-Рияд), Зенит
Дубль Бензема помог "Аль-Хилялю" разгромить аутсайдера чемпионата

Футболист "Аль-Хиляля" Бензема сделал дубль в матче чемпионата Саудовской Аравии

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Наджму" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, у которых отличились Карим Бензема (43-я и 81-я минуты), бывший нападающий петербургского "Зенита" Малком (84) и Сергей Милинкович-Савич (87). С 39-й минуте гости играли в меньшинстве после удаления Нассера Аль-Халиля.
"Аль-Хиляль", набрав 61 очко, занимает третье место в таблице чемпионата, выше располагаются "Аль-Ахли" (62 очка) и "Аль-Наср" (61). "Аль-Наджма" (8) идет на последней, 18-й строчке.
Результаты других матчей игрового дня:
  • "Аль-Ахли" - "Аль-Иттихад" - 3:1;
  • "Аль-Таавун" - "Аль-Фатех" - 3:2;
  • "Аль-Халидж" - "Аль-Хазм" - 2:1.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов
3 марта, 13:59
 
ФутболСпортКарим БенземаМалкомСергей Милинкович-СавичАль-Хиляль (Эр-Рияд)Зенит
 
