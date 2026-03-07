Дубль Бензема помог "Аль-Хилялю" разгромить аутсайдера чемпионата

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Наджму" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, у которых отличились Карим Бензема (43-я и 81-я минуты), бывший нападающий петербургского "Зенита" Малком (84) и Сергей Милинкович-Савич (87). С 39-й минуте гости играли в меньшинстве после удаления Нассера Аль-Халиля.