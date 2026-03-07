https://ria.ru/20260307/benzema-2079159485.html
Дубль Бензема помог "Аль-Хилялю" разгромить аутсайдера чемпионата
Дубль Бензема помог "Аль-Хилялю" разгромить аутсайдера чемпионата - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Дубль Бензема помог "Аль-Хилялю" разгромить аутсайдера чемпионата
"Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Наджму" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T01:04:00+03:00
2026-03-07T01:04:00+03:00
2026-03-07T01:04:00+03:00
футбол
спорт
карим бензема
малком
сергей милинкович-савич
аль-хиляль (эр-рияд)
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072573818_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_e66de9cff678b98764fb8ac21645ba4d.jpg
https://ria.ru/20260303/ronaldu-2078184155.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072573818_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_45727f50f6c327aadef162b486660d7a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, карим бензема, малком, сергей милинкович-савич, аль-хиляль (эр-рияд), зенит
Футбол, Спорт, Карим Бензема, Малком, Сергей Милинкович-Савич, Аль-Хиляль (Эр-Рияд), Зенит
Дубль Бензема помог "Аль-Хилялю" разгромить аутсайдера чемпионата
Футболист "Аль-Хиляля" Бензема сделал дубль в матче чемпионата Саудовской Аравии
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Наджму" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, у которых отличились Карим Бензема (43-я и 81-я минуты), бывший нападающий петербургского "Зенита" Малком (84) и Сергей Милинкович-Савич (87). С 39-й минуте гости играли в меньшинстве после удаления Нассера Аль-Халиля.
"Аль-Хиляль", набрав 61 очко, занимает третье место в таблице чемпионата, выше располагаются "Аль-Ахли" (62 очка) и "Аль-Наср" (61). "Аль-Наджма" (8) идет на последней, 18-й строчке.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Аль-Ахли" - "Аль-Иттихад" - 3:1;
- "Аль-Таавун" - "Аль-Фатех" - 3:2;
- "Аль-Халидж" - "Аль-Хазм" - 2:1.