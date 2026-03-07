Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" разгромила менхенгладбахскую "Боруссию" в Бундеслиге
Футбол
 
00:50 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/bavariya-2079158010.html
"Бавария" разгромила менхенгладбахскую "Боруссию" в Бундеслиге
"Бавария" разгромила менхенгладбахскую "Боруссию" в Бундеслиге
"Бавария" разгромила менхенгладбахскую "Боруссию" в Бундеслиге
Мюнхенская "Бавария" обыграла "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T00:50:00+03:00
2026-03-07T00:50:00+03:00
футбол
спорт
луис диас
конрад лаймер
джамал мусиала
боруссия (мёнхенгладбах)
бавария
бундеслига
https://ria.ru/20260301/dzhan-2077718900.html
спорт, луис диас, конрад лаймер, джамал мусиала, боруссия (мёнхенгладбах), бавария, бундеслига
Футбол, Спорт, Луис Диас, Конрад Лаймер, Джамал Мусиала, Боруссия (Мёнхенгладбах), Бавария, Бундеслига
"Бавария" разгромила менхенгладбахскую "Боруссию" в Бундеслиге

"Бавария" победила менхенгладбахскую "Боруссию" в чемпионате Германии по футболу

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" обыграла "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых отличились Луис Диас (33-я минута), Конрад Лаймер (45+1), Джамал Мусиала (57, с пенальти) и Николас Джексон (79). В перерыве из-за травмы был заменен 39-летний голкипер "Баварии" Мануэль Нойер. В составе проигравших отличился Ваэль Мохья (89), гости играли в меньшинстве с 55-й минуте после удаления полузащитника Рокко Райца.
Бундеслига
06 марта 2026 • начало в 22:30
Завершен
Бавария
4 : 1
Боруссия М
33‎’‎ • Луис Диас
(Леон Горецка)
45‎’‎ • Конрад Лаймер
(Луис Диас)
57‎’‎ • Джамал Мусиала (П)
79‎’‎ • Николас Джексон
(Lennart Karl)
89‎’‎ • Wael Mohya
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бавария" выиграла пятый матч подряд в Бундеслиге и, набрав 66 очков, возглавляет таблицу чемпионата. "Боруссия" (25 очков) располагается на 12-й позиции.
ФутболСпортЛуис ДиасКонрад ЛаймерДжамал МусиалаБоруссия (Мёнхенгладбах)БаварияБундеслига
 
