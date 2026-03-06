https://ria.ru/20260306/tsska-2079129068.html
ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T20:56:00+03:00
2026-03-06T20:56:00+03:00
2026-03-06T20:56:00+03:00
баскетбол
спорт
цска
нижний новгород
единая лига втб
уралмаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/46/1558214682_0:340:2048:1492_1920x0_80_0_0_b6e650ce8565665795aad580c77a433f.jpg
https://ria.ru/20260306/denver-2078918781.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/46/1558214682_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_d98d2ac024d20b5b49d198e6dbb83f56.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, цска, нижний новгород, единая лига втб, уралмаш
Баскетбол, Спорт, ЦСКА, Нижний Новгород, Единая Лига ВТБ, Уралмаш
ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ