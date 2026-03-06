ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

ЦСКА, одержав 27-ю победу при двух поражениях, продолжает лидировать в турнирной таблице. "Нижний Новгород" с восемью победами и 22 поражениями располагается на девятой строчке.