ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
20:56 06.03.2026
ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
баскетбол
спорт
цска
нижний новгород
единая лига втб
спорт, цска, нижний новгород, единая лига втб, уралмаш
Баскетбол, Спорт, ЦСКА, Нижний Новгород, Единая Лига ВТБ, Уралмаш
ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбол
Баскетбол. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 78:62 (19:20, 17:12, 16:15, 26:15) в пользу гостей. Самыми результативными игроками встречи стали центровой "Нижнего Новгорода" Кирилл Попов и разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, которые набрали по 22 очка.
ЦСКА, одержав 27-ю победу при двух поражениях, продолжает лидировать в турнирной таблице. "Нижний Новгород" с восемью победами и 22 поражениями располагается на девятой строчке.
В следующем матче "Нижний Новгород" 10 марта примет екатеринбургский "Уралмаш", ЦСКА 15 марта сыграет в гостях с казанским УНИКСом.
"Денвер" с трипл-даблом Йокича обыграл "Лейкерс" в матче НБА
"Денвер" с трипл-даблом Йокича обыграл "Лейкерс" в матче НБА
Вчера, 08:53
 
Баскетбол
 
