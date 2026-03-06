Рейтинг@Mail.ru
"Они не понимают, что творится": зачем Трамп рассказал Месси про Иран
18:56 06.03.2026
"Они не понимают, что творится": зачем Трамп рассказал Месси про Иран
"Они не понимают, что творится": зачем Трамп рассказал Месси про Иран
"Они не понимают, что творится": зачем Трамп рассказал Месси про Иран
Лионель Месси и его "Интер Майами" встретились с президентом США Дональдом Трампом. Прием в Белом доме — давняя традиция для чемпионов американских спортивных...
футбол
лионель месси
интер майами
mls
луис суарес
дональд трамп
вокруг спорта
авторы риа новости спорт
2026
Роберт Шилькович
лионель месси, интер майами, mls, луис суарес, дональд трамп, вокруг спорта
Футбол, Лионель Месси, Интер Майами, MLS, Луис Суарес, Дональд Трамп, Вокруг спорта, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт
"Они не понимают, что творится": зачем Трамп рассказал Месси про Иран

В Белом доме сняли реакцию Месси во время разговора с Трампом

Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Лионель Месси и его "Интер Майами" встретились с президентом США Дональдом Трампом. Прием в Белом доме — давняя традиция для чемпионов американских спортивных лиг, но на этот раз Трамп удивил гостей сильнее, чем обычно.

"У нас лучшая армия в мире"

В том, что президент США говорит о политике в ходе приема спортивной команды, нет ничего нового. Часто это сопровождается некой неловкостью со стороны гостей, как было, к примеру, прошлым летом с игроками "Ювентуса". Но на этот раз тема Ирана стала чуть ли не центральной в общении со спортсменами. На лицах игроков читалось удивление и непонимание, а некоторые откровенно заскучали.
Трамп появился в зале под звуки фанфар в сопровождении Лео и совладельца клуба Хорхе Маса. "Здорово быть чемпионами, отметил президент в начале речи. — Мы любим чемпионов". Следующие восемь минут были посвящены совсем не чемпионам.
«
"Прежде чем мы начнем, я хотел бы сказать пару слов о нашей операции в Иране. Вооруженные силы США совместно с нашими замечательными партнерами из Израиля продолжают уничтожать врага с опережением расписания. В масштабах, невиданных ранее. Мы с каждым часом уничтожаем все больше иранских ракет и дронов, мы сбиваем их так, как невозможно было представить. Спустя четыре минуты после взлета ракеты, пусковая установка попадает под обстрел. Они не понимают, что происходит. У нас лучшая армия в мире, а их морских сил больше нет", — рассказывал Трамп.
Лица Месси, Луиса Суареса и компании, стоящих за Трампом, говорили о многом. Их даже не пробила шутка, которую американский президент отпустил, описывая состояние Ирана:
«
"У них больше нет зенитных орудий, нет воздушных сил, нет самолетов, нет связи, нет ракет, нет пусковых установок… За исключением этого, дела у них идут довольно неплохо".
Вспомнил Роналду и сравнил Месси с Пеле

Наконец, после рассуждений о величии США, отличной ситуации на фондовых биржах, положении Америки "на правильной стороне истории" и о том, что скоро они возьмутся и за Кубу, что позволит многим кубинцам (включая владельцев "Интера" братьев Мас) вернуться на остров, президент перешел к футболу.
«
"Сегодня мы чествуем победителя Кубка МЛС-2025 "Интер Майами". Отличная работа, — заявил Трамп и пожал руку Месси. — Считаю своей привилегией сказать то, чего не мог сказать ни один президент США до меня: "Добро пожаловать в Белый дом, Лионель Месси". Мой сын спросил сегодня: "Папа, ты знаешь, кто приедет в Белый дом? Я ответил: "Нет, у меня много других дел". Он сказал: "Месси!" Он твой большой фанат, так что спасибо, что пришел".
Сразу же после Месси Трамп заговорил о… Роналду. Президент заявил, что его сын — поклонник обоих футболистов и вспомнил, что португалец уже посещал Белый дом. Далее он сказал несколько комплиментов в адрес двух великих футболистов и перешел к поздравлениям владельцев "Интера" и тренера Хавьера Маскерано.
Трамп отметил, что триумфом в Кубке МЛС "Интер" осчастливил человека, "которого запомнят, как лучшего госсекретаря в истории США", Марко Рубио. Важный член администрации Трампа родился в Майами и поддерживает местную команду.
Постоянно сбиваясь на политические ремарки, Трамп внезапно сообщил собравшимся, что видел игру Пеле.
«
"Наверное, мне не стоит этого говорить, потому что вы скажете, что я старый, но я видел, как играл Пеле. Он играл за "Космос", вы знали об этом?"
Футбольные болельщики привыкли к сравнениям двух величайших аргентинцев — Месси и Диего Марадоны. Трамп же использовал нетривиальный ход — он сравнил Месси и Пеле.
«
"Не знаю, он (Месси) может быть даже лучше Пеле. Пеле был хорош. Кто лучше, он или Пеле? Я думаю, он", — заключил Трамп после того, как задал этот вопрос одноклубникам Лео. Аргентинец сопровождал эту речь смущенной улыбкой.
Далее президент представлял и жал руки Луису Суаресу, Родриго де Полю и другим игрокам клуба, и в конце слово взял Мас. Он уверил Трампа, что американские клубы могут играть на одном уровне с грандами, а MLS может стать одной из лучших в мире.
«
"Способность мечтать, проявлять настойчивость и не видеть перед собой препятствий позволит нам и дальше добиваться успеха. Надеюсь, господин президент, это не единственный наш визит сюда в связи с победой в Кубке", — заявил он.
В завершение встречи клуб подарил Трампу фирменный розовый мяч, часы и клубную футболку с фамилией президента и номером 47, который на приеме символизировал две вещи: президенство Трампа и количество трофеев Месси после победы в Кубке МЛС.
 
