"Они не понимают, что творится": зачем Трамп рассказал Месси про Иран

Лионель Месси и его "Интер Майами" встретились с президентом США Дональдом Трампом. Прием в Белом доме — давняя традиция для чемпионов американских спортивных лиг, но на этот раз Трамп удивил гостей сильнее, чем обычно.

"У нас лучшая армия в мире"

В том, что президент США говорит о политике в ходе приема спортивной команды, нет ничего нового. Часто это сопровождается некой неловкостью со стороны гостей, как было, к примеру, прошлым летом с игроками "Ювентуса". Но на этот раз тема Ирана стала чуть ли не центральной в общении со спортсменами. На лицах игроков читалось удивление и непонимание, а некоторые откровенно заскучали.

© Фото : соцсети Белого дома Футболисты "Интер Майами" на приеме в Белом доме © Фото : соцсети Белого дома Футболисты "Интер Майами" на приеме в Белом доме

Трамп появился в зале под звуки фанфар в сопровождении Лео и совладельца клуба Хорхе Маса. "Здорово быть чемпионами, отметил президент в начале речи. — Мы любим чемпионов". Следующие восемь минут были посвящены совсем не чемпионам.

« "Прежде чем мы начнем, я хотел бы сказать пару слов о нашей операции в Иране. Вооруженные силы США совместно с нашими замечательными партнерами из Израиля продолжают уничтожать врага с опережением расписания. В масштабах, невиданных ранее. Мы с каждым часом уничтожаем все больше иранских ракет и дронов, мы сбиваем их так, как невозможно было представить. Спустя четыре минуты после взлета ракеты, пусковая установка попадает под обстрел. Они не понимают, что происходит. У нас лучшая армия в мире, а их морских сил больше нет", — рассказывал Трамп.

Лица Месси, Луиса Суареса и компании, стоящих за Трампом, говорили о многом. Их даже не пробила шутка, которую американский президент отпустил, описывая состояние Ирана:

« "У них больше нет зенитных орудий, нет воздушных сил, нет самолетов, нет связи, нет ракет, нет пусковых установок… За исключением этого, дела у них идут довольно неплохо".

Вспомнил Роналду и сравнил Месси с Пеле

Наконец, после рассуждений о величии США, отличной ситуации на фондовых биржах, положении Америки "на правильной стороне истории" и о том, что скоро они возьмутся и за Кубу, что позволит многим кубинцам (включая владельцев "Интера" братьев Мас) вернуться на остров, президент перешел к футболу.

« "Сегодня мы чествуем победителя Кубка МЛС-2025 "Интер Майами". Отличная работа, — заявил Трамп и пожал руку Месси. — Считаю своей привилегией сказать то, чего не мог сказать ни один президент США до меня: "Добро пожаловать в Белый дом, Лионель Месси". Мой сын спросил сегодня: "Папа, ты знаешь, кто приедет в Белый дом? Я ответил: "Нет, у меня много других дел". Он сказал: "Месси!" Он твой большой фанат, так что спасибо, что пришел".

Сразу же после Месси Трамп заговорил о… Роналду. Президент заявил, что его сын — поклонник обоих футболистов и вспомнил, что португалец уже посещал Белый дом. Далее он сказал несколько комплиментов в адрес двух великих футболистов и перешел к поздравлениям владельцев "Интера" и тренера Хавьера Маскерано.

Трамп отметил, что триумфом в Кубке МЛС "Интер" осчастливил человека, "которого запомнят, как лучшего госсекретаря в истории США", Марко Рубио. Важный член администрации Трампа родился в Майами и поддерживает местную команду.

Постоянно сбиваясь на политические ремарки, Трамп внезапно сообщил собравшимся, что видел игру Пеле.

« "Наверное, мне не стоит этого говорить, потому что вы скажете, что я старый, но я видел, как играл Пеле. Он играл за "Космос", вы знали об этом?"

Футбольные болельщики привыкли к сравнениям двух величайших аргентинцев — Месси и Диего Марадоны. Трамп же использовал нетривиальный ход — он сравнил Месси и Пеле.

« "Не знаю, он (Месси) может быть даже лучше Пеле. Пеле был хорош. Кто лучше, он или Пеле? Я думаю, он", — заключил Трамп после того, как задал этот вопрос одноклубникам Лео. Аргентинец сопровождал эту речь смущенной улыбкой.

Далее президент представлял и жал руки Луису Суаресу, Родриго де Полю и другим игрокам клуба, и в конце слово взял Мас. Он уверил Трампа, что американские клубы могут играть на одном уровне с грандами, а MLS может стать одной из лучших в мире.

« "Способность мечтать, проявлять настойчивость и не видеть перед собой препятствий позволит нам и дальше добиваться успеха. Надеюсь, господин президент, это не единственный наш визит сюда в связи с победой в Кубке", — заявил он.

