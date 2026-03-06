Меликов поблагодарил Путина за поддержку

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что по всем вопросам нашел полную поддержку главы государства.

Как уточнил глава Дагестана, в ходе встречи он доложил президенту об успехах региона, а также о проблемах. Затрагивались темы электроснабжения, водоснабжения, туризма, налаживания системы обращения с ТКО и переселения граждан из аварийного жилья.