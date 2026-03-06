Рейтинг@Mail.ru
21:42 06.03.2026
Меликов поблагодарил Путина за поддержку
Меликов поблагодарил Путина за поддержку
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что по всем вопросам нашел полную поддержку главы государства.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин в пятницу в Кремле встретился с главой Дагестана.
"Как всегда, по всем вопросам нашёл полную поддержку в лице главы государства, за что очень ему благодарен. Президент нас слышит, поддерживает и доверяет нам. Многие вопросы, которые мы поднимали годами, наконец сдвинулись с мёртвой точки и скоро дадут результат, который почувствует каждая семья в Дагестане", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
Как уточнил глава Дагестана, в ходе встречи он доложил президенту об успехах региона, а также о проблемах. Затрагивались темы электроснабжения, водоснабжения, туризма, налаживания системы обращения с ТКО и переселения граждан из аварийного жилья.
"Говорили, конечно, и о проблемах. В первую очередь, это вопросы электроснабжения. Наряду с восстановлением устаревших сетей, мы развиваем новые направления – республика среди лидеров в России по освоению зелёной энергетики, строим солнечные и ветряные станции, инвесторы к нам идут", - отметил Меликов.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Меликов доложил Путину о росте экономических показателей Дагестана
Республика ДагестанРоссияСергей МеликовВладимир ПутинДмитрий ПесковОбщество
 
 
