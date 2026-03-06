Путин провел встречу с главой Дагестана

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сергей Меликов доложил Владимиру Путину о поддержке бойцов СВО и социально-экономическом развитии Дагестана.
"С самого начала мы стараемся быть рядом: отправили на передовую больше 41 тысячи тонн "гуманитарки", закупали технику, снаряжение — все, что нужно для победы", — написал глава республики в Telegram-канале по итогам встречи.
В свою очередь, семьи военных получают льготы и выплаты, а сами участники спецоперации — возможности для трудоустройства: семерых участников программы "Доблесть гор" уже назначили на различные должности.
Помимо этого, Путин заслушал доклад о росте показателей социально-экономического развития. Так, за пять лет в республике:
— запустили 12 современных промышленных предприятий;
— открыли 111 школ и 97 детсадов;
— отремонтировали 374 школьных и 63 дошкольных учреждения;
— построили 122 фельдшерско-акушерских пункта;
— отремонтировали 329 объектов здравоохранения;
— медорганизации получили более трех тысяч единиц нового оборудования.
Тем временем аграрии достигли самого высокого индекса роста производства на Северном Кавказе. Кроме того, им удалось возродить и усилить одну из ключевых отраслей сельского хозяйства — виноградарство.
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент принял главу республики в рамках продолжающейся работы с регионами. Ранее в пятницу он провел встречу в Кремле с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.