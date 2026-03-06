https://ria.ru/20260306/provorov-2078935254.html
Проворова признали третьей звездой дня в НХЛ
Российский защитник клуба "Коламбус Блю Джекетс" Иван Проворов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.03.2026
