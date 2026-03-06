Рейтинг@Mail.ru
Проворова признали третьей звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:20 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/provorov-2078935254.html
Проворова признали третьей звездой дня в НХЛ
Проворова признали третьей звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Проворова признали третьей звездой дня в НХЛ
Российский защитник клуба "Коламбус Блю Джекетс" Иван Проворов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T10:20:00+03:00
2026-03-06T10:20:00+03:00
хоккей
спорт
иван проворов
филип форсберг
коламбус блю джекетс
флорида пантерз
нэшвилл предаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900091717_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_35a9838e9b440d57bbe8171839755c7b.jpg
https://ria.ru/20260306/malkin-2078912534.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900091717_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_14c013c5905c3b51571c45a29f76c50b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, иван проворов, филип форсберг, коламбус блю джекетс, флорида пантерз, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Иван Проворов, Филип Форсберг, Коламбус Блю Джекетс, Флорида Пантерз, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Проворова признали третьей звездой дня в НХЛ

Защитник "Коламбуса" Проворов признан третьей звездой дня в НХЛ

© пресс-служба клуба "Коламбус Блю Джекетс"Российский хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Иван Проворов
Российский хоккеист Коламбус Блю Джекетс Иван Проворов - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© пресс-служба клуба "Коламбус Блю Джекетс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российский защитник клуба "Коламбус Блю Джекетс" Иван Проворов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Проворов забросил шайбу и сделал две передачи в победном матче против "Флориды Пантерз" (4:2). Всего на счету 29-летнего игрока 7 шайб и 17 передач в 61 игре текущего сезона.
Первой звездой дня признан нападающий "Нэшвилл Предаторз" Филип Форсберг, забросивший шайбу и сделавший две передачи в игре против "Бостон Брюинз" (6:3).
Второй звездой назван нападающий Алексис Лафреньер из "Нью-Йорк Рейнджерс", забросивший шайбу и сделавший две передачи в матче против "Торонто Мейпл Лифс" (6:2).
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Малкин получил удаление до конца матча в игре с "Баффало" в НХЛ
Вчера, 07:47
 
ХоккейСпортИван ПроворовФилип ФорсбергКоламбус Блю ДжекетсФлорида ПантерзНэшвилл ПредаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала