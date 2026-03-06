Рейтинг@Mail.ru
Суд в Амстердаме проведет заседание по делу Промеса 17 марта - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
15:38 06.03.2026 (обновлено: 15:55 06.03.2026)
Суд в Амстердаме проведет заседание по делу Промеса 17 марта
Суд в Амстердаме проведет заседание по делу Промеса 17 марта
Квинси Промес. Архивное фото
ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама проведет 17 марта очередное досудебное заседание по делу нидерландского футболиста, бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса, дата слушаний дела по существу пока не назначена, заявила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.
"Следующее слушание состоится 17 марта", - сообщила пресс-секретарь в ответ на вопрос о дате нового предварительного заседания по делу Промеса.
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Тренер "Динамо" высказался о победе над "Спартаком"
Вчера, 00:24
По ее словам, суд пока не определил, когда состоится слушание дела по существу.
Предыдущее досудебное слушание по делу экс-игрока "Спартака" состоялось 18 декабря. В ходе заседания суд вновь отклонил ходатайство об отмене или приостановлении предварительного заключения нидерландского футболиста.
В конце июня прошлого года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина футболист был приговорен Окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая того же года Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.
Денис Глушаков - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Глушаков жестко высказался о "Спартаке" после поражения от "Динамо"
5 марта, 23:23
 
ФутболАмстердамКвинси ПромесСпартак МоскваНидерландыДубай
 
