Суд в Амстердаме проведет заседание по делу Промеса 17 марта

ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама проведет 17 марта очередное досудебное заседание по делу нидерландского футболиста, бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса, дата слушаний дела по существу пока не назначена, заявила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.

По ее словам, суд пока не определил, когда состоится слушание дела по существу.