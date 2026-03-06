В Петербурге пресекли работу подпольного банка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Полиция Петербурга пресекла деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.

По оперативным данным, в центре схемы оказались три жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет, которые выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства.

"В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллиона рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15%", - добавили в ГУМВД.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).