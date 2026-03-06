https://ria.ru/20260306/peterburg-2078937851.html
В Петербурге пресекли работу подпольного банка
В Петербурге пресекли работу подпольного банка - РИА Новости, 06.03.2026
В Петербурге пресекли работу подпольного банка
Полиция Петербурга пресекла деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 06.03.2026
В Петербурге пресекли работу подпольного банка
В Петербурге пресекли работу подпольного банка с оборотом 250 млн руб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Полиция Петербурга пресекла деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"Оперативники экономической полиции петербургского главка совместно с сотрудниками УФСБ России
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями", - говорится в сообщении
.
По оперативным данным, в центре схемы оказались три жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет, которые выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства.
"В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллиона рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15%", - добавили в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В пресс-службе ГУМВД отметили, что оперативниками проведен 21 обыск - в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Две фигурантки задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьей участницы.