10:32 06.03.2026
В Петербурге пресекли работу подпольного банка
Полиция Петербурга пресекла деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 06.03.2026
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге пресекли работу подпольного банка

В Петербурге пресекли работу подпольного банка с оборотом 250 млн руб

Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Полиция Петербурга пресекла деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"Оперативники экономической полиции петербургского главка совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, в центре схемы оказались три жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет, которые выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства.
"В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллиона рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15%", - добавили в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В пресс-службе ГУМВД отметили, что оперативниками проведен 21 обыск - в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Две фигурантки задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьей участницы.
