Глава КХЛ высказался об отъезде Ларионова из СКА на финал Олимпиады
Глава КХЛ высказался об отъезде Ларионова из СКА на финал Олимпиады
хоккей
игорь ларионов
ска (санкт-петербург)
алексей морозов (хоккей)
континентальная хоккейная лига (кхл)
ШАНХАЙ, 6 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что не видит проблемы в том, что главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустил матч регулярного чемпионата ради финала хоккейного турнира Олимпиады.
Ларионов
21 февраля пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ
против московского ЦСКА
(3:0) из-за поездки на финал хоккейного олимпийского турнира в Италии. В клубе сообщили, что делегация СКА
приняла участие в деловой программе Игр и встретилась с представителями Международной федерации хоккея (IIHF)
.
«
"Никак не отнесся к поездке Ларионова на Олимпиаду. Может, он Макдэвида поехал уговаривать. Если так, то мы только рады. Потолок зарплат? Так он и в НХЛ пошел на уступки своему клубу. Деньги для него не так важны, как трофеи. Кто знает, может, он и со СКА бы что-то выиграл. Спасибо, что Игорь Ларионов открыт и говорит то, о чем думает. Торопится на футбол, например. Его поездка на Олимпиаду была обговорена с руководством клуба. Те, кто дал Ларионову полномочия в клубе, те с него и будут спрашивать, в том числе за результат", - сказал Морозов журналистам.
Олимпийские игры завершились 22 февраля. В финале хоккейного турнира сборная США в овертайме обыграла команду Канады со счетом 2:1. Американцы завоевали золото впервые с 1980 года.
"Из Олимпиады я посмотрел только один матч - финал. Только эта игра меня заинтересовала. Было интересно посмотреть на игру Макдэвида. Но меня порадовало, что словаки дошли до четвертого места. Игроки КХЛ были не на последних ролях, набирали там очки", - добавил президент КХЛ.