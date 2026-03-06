Рейтинг@Mail.ru
Глава КХЛ высказался об отъезде Ларионова из СКА на финал Олимпиады
Хоккей
 
13:15 06.03.2026
Глава КХЛ высказался об отъезде Ларионова из СКА на финал Олимпиады
Глава КХЛ высказался об отъезде Ларионова из СКА на финал Олимпиады
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что не видит проблемы в том, что главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустил матч... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Глава КХЛ высказался об отъезде Ларионова из СКА на финал Олимпиады

Морозов: спасибо Ларионову за открытость, спрашивать с него может только клуб

ШАНХАЙ, 6 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что не видит проблемы в том, что главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустил матч регулярного чемпионата ради финала хоккейного турнира Олимпиады.
Ларионов 21 февраля пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА (3:0) из-за поездки на финал хоккейного олимпийского турнира в Италии. В клубе сообщили, что делегация СКА приняла участие в деловой программе Игр и встретилась с представителями Международной федерации хоккея (IIHF).
«
"Никак не отнесся к поездке Ларионова на Олимпиаду. Может, он Макдэвида поехал уговаривать. Если так, то мы только рады. Потолок зарплат? Так он и в НХЛ пошел на уступки своему клубу. Деньги для него не так важны, как трофеи. Кто знает, может, он и со СКА бы что-то выиграл. Спасибо, что Игорь Ларионов открыт и говорит то, о чем думает. Торопится на футбол, например. Его поездка на Олимпиаду была обговорена с руководством клуба. Те, кто дал Ларионову полномочия в клубе, те с него и будут спрашивать, в том числе за результат", - сказал Морозов журналистам.
Олимпийские игры завершились 22 февраля. В финале хоккейного турнира сборная США в овертайме обыграла команду Канады со счетом 2:1. Американцы завоевали золото впервые с 1980 года.
"Из Олимпиады я посмотрел только один матч - финал. Только эта игра меня заинтересовала. Было интересно посмотреть на игру Макдэвида. Но меня порадовало, что словаки дошли до четвертого места. Игроки КХЛ были не на последних ролях, набирали там очки", - добавил президент КХЛ.
Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
