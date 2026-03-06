Глава КХЛ прокомментировал перенос домашнего матча "Сочи" в Ярославль

ШАНХАЙ, 6 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил журналистам, что домашний матч "Сочи" против "Локомотива" был перенесен в Ярославль по взаимной договоренности клубов и без нарушения регламента лиги.
КХЛ 3 марта сообщила, что матч регулярного чемпионата перенесен на арену железнодорожников. Игра прошла 4 марта и завершилась победой "Локомотива" со счетом 3:2. Номинальными хозяевами будут сочинцы.
"Что касается переноса игры "Сочи" - "Локомотив" в Ярославль, то "Локомотив" выступил с этой инициативой, договорился с "Сочи" и взял на себя все финансовые расходы на перелеты и проживание. Регламент не был нарушен. Если говорить о возможном переносе матча "Сочи" - "Авангард" в Омск, то "Сочи" тяжело оплатить перелет в Омск, а "Авангард" не выступал с инициативой на перенос игры", - заявил Морозов.
23 февраля из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч между "Сочи" и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву, она продолжится 11 марта со второго периода. Позднее по аналогичной причине прерывался домашний матч "Сочи" против нижегородского "Торпедо". Встреча была доиграна в тот же день и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.
"Все эти факторы ходят вокруг "Сочи" весь сезон. В "Сочи" с этим работают успешно. У нас сложились неприятные ситуации в последние дни. Тот же матч с ЦСКА, который не был доигран. Были свои условия, в том числе и дата, в который должна была пройти игра. Клубы с пониманием относятся к тому, как все произошло, и какое решение было принято. Перед матчем "Сочи" - "Торпедо" обстановка была спокойной, но клубы попали в такую ситуацию. Тем не менее они доиграли матч", - сообщил Морозов.
Глава КХЛ отметил, что еще перед началом сезона обсуждал с представителями клубов непростые условия проведения чемпионата. "Все соперники находились в равных условиях, если говорить о ситуации в матче "Сочи" - "Торпедо". Если ты сильнее, то выходи и доказывай. Но "Торпедо" проиграл команде, которая, можно сказать, потеряла турнирную мотивацию. ЦСКА доиграет матч в Москве, но ведь и они жертвуют своим выходным днем", - сказал глава КХЛ.