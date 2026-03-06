Глава КХЛ прокомментировал перенос домашнего матча "Сочи" в Ярославль

"Все эти факторы ходят вокруг "Сочи" весь сезон. В "Сочи" с этим работают успешно. У нас сложились неприятные ситуации в последние дни. Тот же матч с ЦСКА, который не был доигран. Были свои условия, в том числе и дата, в который должна была пройти игра. Клубы с пониманием относятся к тому, как все произошло, и какое решение было принято. Перед матчем "Сочи" - "Торпедо" обстановка была спокойной, но клубы попали в такую ситуацию. Тем не менее они доиграли матч", - сообщил Морозов.