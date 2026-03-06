Рейтинг@Mail.ru
Глава КХЛ прокомментировал перенос домашнего матча "Сочи" в Ярославль
Хоккей
 
13:07 06.03.2026 (обновлено: 13:10 06.03.2026)
Глава КХЛ прокомментировал перенос домашнего матча "Сочи" в Ярославль
Глава КХЛ прокомментировал перенос домашнего матча "Сочи" в Ярославль - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Глава КХЛ прокомментировал перенос домашнего матча "Сочи" в Ярославль
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил журналистам, что домашний матч "Сочи" против "Локомотива" был перенесен в Ярославль по... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
спорт, ярославль, омск, москва, алексей морозов (хоккей), локомотив (ярославль), торпедо, континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи
Хоккей, Спорт, Ярославль, Омск, Москва, Алексей Морозов (хоккей), Локомотив (Ярославль), Торпедо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Сочи
Глава КХЛ прокомментировал перенос домашнего матча "Сочи" в Ярославль

Морозов не увидел проблемы в переносе домашнего матча "Сочи" в Ярославль

© Фото : photo.khl.ru - Беззубов ВладимирАлексей Морозов
Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : photo.khl.ru - Беззубов Владимир
Алексей Морозов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ШАНХАЙ, 6 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил журналистам, что домашний матч "Сочи" против "Локомотива" был перенесен в Ярославль по взаимной договоренности клубов и без нарушения регламента лиги.
КХЛ 3 марта сообщила, что матч регулярного чемпионата перенесен на арену железнодорожников. Игра прошла 4 марта и завершилась победой "Локомотива" со счетом 3:2. Номинальными хозяевами будут сочинцы.
Шанхайские Драконы - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Шанхайские драконы" планируют начать сезон-2027/28 в Шанхае
Вчера, 10:00
"Что касается переноса игры "Сочи" - "Локомотив" в Ярославль, то "Локомотив" выступил с этой инициативой, договорился с "Сочи" и взял на себя все финансовые расходы на перелеты и проживание. Регламент не был нарушен. Если говорить о возможном переносе матча "Сочи" - "Авангард" в Омск, то "Сочи" тяжело оплатить перелет в Омск, а "Авангард" не выступал с инициативой на перенос игры", - заявил Морозов.
23 февраля из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч между "Сочи" и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву, она продолжится 11 марта со второго периода. Позднее по аналогичной причине прерывался домашний матч "Сочи" против нижегородского "Торпедо". Встреча была доиграна в тот же день и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.
"Все эти факторы ходят вокруг "Сочи" весь сезон. В "Сочи" с этим работают успешно. У нас сложились неприятные ситуации в последние дни. Тот же матч с ЦСКА, который не был доигран. Были свои условия, в том числе и дата, в который должна была пройти игра. Клубы с пониманием относятся к тому, как все произошло, и какое решение было принято. Перед матчем "Сочи" - "Торпедо" обстановка была спокойной, но клубы попали в такую ситуацию. Тем не менее они доиграли матч", - сообщил Морозов.
Глава КХЛ отметил, что еще перед началом сезона обсуждал с представителями клубов непростые условия проведения чемпионата. "Все соперники находились в равных условиях, если говорить о ситуации в матче "Сочи" - "Торпедо". Если ты сильнее, то выходи и доказывай. Но "Торпедо" проиграл команде, которая, можно сказать, потеряла турнирную мотивацию. ЦСКА доиграет матч в Москве, но ведь и они жертвуют своим выходным днем", - сказал глава КХЛ.
Хоккей. КХЛ. Сочи (Сочи) - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Сочи" проведет матч КХЛ против "Авангарда" на домашней арене
4 марта, 19:23
 
ХоккейСпортЯрославльОмскМоскваАлексей Морозов (хоккей)Локомотив (Ярославль)ТорпедоКХЛ 2025-2026ХК Сочи
 
