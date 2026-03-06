Глава КХЛ рассказал, когда "Шанхайские драконы" могут переехать в Китай

«

"Непростой процесс. Мы видим, что происходит. Не совсем, может быть, все готово к переезду. Мы и планировали эти два матча, чтобы почувствовать, как публика готова к хоккею, как организаторы готовы к проведению матчей КХЛ. Это касается множества моментов. Мы тестируем. После матчей будем общаться с партнерами, чтобы узнать заинтересованность принимающей стороны, а после этого принимать решение. На данный момент арена неплохая. Со своими нюансами, с которыми надо поработать. Что касается "Сибири" и "Барыса", то они положительно отреагировали на вызов принять участие в матчах в Шанхае. Лига помогла клубам с организацией - в том числе финансово", - заявил Морозов журналистам.