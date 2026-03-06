Глава КХЛ рассказал, когда "Шанхайские драконы" могут переехать в Китай

ШАНХАЙ, 6 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил журналистам, что переезд "Шанхайских драконов" на арену в Шанхае может состояться в сезоне-2027/28.
В четверг "Шанхайские драконы" проиграли новосибирской "Сибири" в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2. Встреча в рамках KHL World Games проходила в Шанхае в спортивном центре "Восток" в присутствии 4352 зрителей. В субботу китайский клуб сыграет второй вынесенный матч чемпионата против астанинского "Барыса".
«
"Непростой процесс. Мы видим, что происходит. Не совсем, может быть, все готово к переезду. Мы и планировали эти два матча, чтобы почувствовать, как публика готова к хоккею, как организаторы готовы к проведению матчей КХЛ. Это касается множества моментов. Мы тестируем. После матчей будем общаться с партнерами, чтобы узнать заинтересованность принимающей стороны, а после этого принимать решение. На данный момент арена неплохая. Со своими нюансами, с которыми надо поработать. Что касается "Сибири" и "Барыса", то они положительно отреагировали на вызов принять участие в матчах в Шанхае. Лига помогла клубам с организацией - в том числе финансово", - заявил Морозов журналистам.
"Мы помогали клубу с проведением этих матчей. Знали, что могло быть больше проблем. Были даже разговоры о том, чтобы запретить драки в играх. Мы объяснили китайской стороне, что драки в хоккее бывают, и за это следуют наказания. Что касается логистики, то сейчас проблем стало меньше. С Китаем действует безвизовый режим. Мы совместно стремились к тому, чтобы клуб вернулся в Китай. Хорошо, что руководство клуба понимает заинтересованность в этом. Мы все хотим, чтобы клуб базировался в Китае, развивал рынок в Китае. Сезон-2027/28 - это реальный план переезда "Шанхайских драконов" в Шанхай", - добавил Морозов.
В июле 2025 года китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" сообщил, что проведет сезон-2025/26 на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге. В августе команда объявила о смене названия на "Шанхайские драконы" и сохранении планов выступать в российском городе. С момента основания в 2016-м "Куньлунь" проводил домашние матчи в Пекине, а с 2020 года выступал в Мытищах, переехав в подмосковный город из-за ограничений, связанных с коронавирусом в Китае.
