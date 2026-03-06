Рейтинг@Mail.ru
Глава КХЛ рассказал, когда "Шанхайские драконы" могут переехать в Китай
Хоккей
 
06.03.2026
Глава КХЛ рассказал, когда "Шанхайские драконы" могут переехать в Китай
Глава КХЛ рассказал, когда "Шанхайские драконы" могут переехать в Китай - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Глава КХЛ рассказал, когда "Шанхайские драконы" могут переехать в Китай
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил журналистам, что переезд "Шанхайских драконов" на арену в Шанхае может состояться в... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
алексей морозов (хоккей), шанхайские драконы, континентальная хоккейная лига (кхл), шанхай
Хоккей, Алексей Морозов (хоккей), Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Шанхай
Глава КХЛ рассказал, когда "Шанхайские драконы" могут переехать в Китай

Морозов назвал сезон-2027/28 планом переезда "Шанхайских драконов" в Китай

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКубок мэра Москвы по хоккею. "Спартак" (Москва) - "Шанхай Дрэгонс" (Шанхай)
Кубок мэра Москвы по хоккею. Спартак (Москва) - Шанхай Дрэгонс (Шанхай) - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
ШАНХАЙ, 6 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил журналистам, что переезд "Шанхайских драконов" на арену в Шанхае может состояться в сезоне-2027/28.
В четверг "Шанхайские драконы" проиграли новосибирской "Сибири" в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2. Встреча в рамках KHL World Games проходила в Шанхае в спортивном центре "Восток" в присутствии 4352 зрителей. В субботу китайский клуб сыграет второй вынесенный матч чемпионата против астанинского "Барыса".
«
"Непростой процесс. Мы видим, что происходит. Не совсем, может быть, все готово к переезду. Мы и планировали эти два матча, чтобы почувствовать, как публика готова к хоккею, как организаторы готовы к проведению матчей КХЛ. Это касается множества моментов. Мы тестируем. После матчей будем общаться с партнерами, чтобы узнать заинтересованность принимающей стороны, а после этого принимать решение. На данный момент арена неплохая. Со своими нюансами, с которыми надо поработать. Что касается "Сибири" и "Барыса", то они положительно отреагировали на вызов принять участие в матчах в Шанхае. Лига помогла клубам с организацией - в том числе финансово", - заявил Морозов журналистам.
"Мы помогали клубу с проведением этих матчей. Знали, что могло быть больше проблем. Были даже разговоры о том, чтобы запретить драки в играх. Мы объяснили китайской стороне, что драки в хоккее бывают, и за это следуют наказания. Что касается логистики, то сейчас проблем стало меньше. С Китаем действует безвизовый режим. Мы совместно стремились к тому, чтобы клуб вернулся в Китай. Хорошо, что руководство клуба понимает заинтересованность в этом. Мы все хотим, чтобы клуб базировался в Китае, развивал рынок в Китае. Сезон-2027/28 - это реальный план переезда "Шанхайских драконов" в Шанхай", - добавил Морозов.
В июле 2025 года китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" сообщил, что проведет сезон-2025/26 на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге. В августе команда объявила о смене названия на "Шанхайские драконы" и сохранении планов выступать в российском городе. С момента основания в 2016-м "Куньлунь" проводил домашние матчи в Пекине, а с 2020 года выступал в Мытищах, переехав в подмосковный город из-за ограничений, связанных с коронавирусом в Китае.
СКА Арена перед Матчем звезд КХЛ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
КХЛ заинтересована в проведении матчей в ОАЭ
ХоккейАлексей Морозов (хоккей)Шанхайские драконыКХЛ 2025-2026Шанхай
 
