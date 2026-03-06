https://ria.ru/20260306/mir-2078980650.html
Победителю Лиги Европы грозит 10 лет тюрьмы за изнасилование, пишут СМИ
Победителю Лиги Европы грозит 10 лет тюрьмы за изнасилование, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Победителю Лиги Европы грозит 10 лет тюрьмы за изнасилование, пишут СМИ
Нападающему испанского футбольного клуба "Эльче" Рафаэлю Миру грозит десять с половиной лет тюремного заключения по обвинению в сексуальном и физическом... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Нападающему испанского футбольного клуба "Эльче" Рафаэлю Миру грозит десять с половиной лет тюремного заключения по обвинению в сексуальном и физическом насилии, сообщает Las Provincias.
Мир был заключен под стражу гражданской гвардией Валенсии в сентябре 2024 года. Согласно версии прокуратуры, футболист в своем доме подверг сексуальному и физическому насилию 21-летнюю девушку. Игрок был освобожден из-под стражи после дачи показаний и опубликовал заявление, в котором назвал безосновательными обвинения в сексуальном насилии.
По данным Las Provincias, прокуратура требует для футболиста девять лет тюрьмы за сексуальное преступление и 18 месяцев - за физическое и моральное насилие. Миру грозит запрет на приближение к предполагаемой жертве на расстояние 500 метров в течение следующих 13 лет, семилетний надзор на свободе и семилетний запрет на работу с несовершеннолетними. Также прокуратура требует от футболиста выплатить компенсацию в размере 64 тысячи евро за причиненный вред здоровью и моральный ущерб.
Друг футболиста Пабло Хара обвиняется в домогательствах и нападении на 25-летнюю подругу жертвы. Для него прокуратура запросила три года тюрьмы.
Миру 28 лет. Он является победителем Лиги Европы сезона-2022/23 в составе "Севильи
", в которой всего провел 105 матчей и забил 24 мяча. Также футболист играл за "Валенсию
". В августе 2025 года форвард перешел на правах аренды в "Эльче
".