Победителю Лиги Европы грозит 10 лет тюрьмы за изнасилование, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Нападающему испанского футбольного клуба "Эльче" Рафаэлю Миру грозит десять с половиной лет тюремного заключения по обвинению в сексуальном и физическом насилии, сообщает Las Provincias.

Мир был заключен под стражу гражданской гвардией Валенсии в сентябре 2024 года. Согласно версии прокуратуры, футболист в своем доме подверг сексуальному и физическому насилию 21-летнюю девушку. Игрок был освобожден из-под стражи после дачи показаний и опубликовал заявление, в котором назвал безосновательными обвинения в сексуальном насилии.

По данным Las Provincias, прокуратура требует для футболиста девять лет тюрьмы за сексуальное преступление и 18 месяцев - за физическое и моральное насилие. Миру грозит запрет на приближение к предполагаемой жертве на расстояние 500 метров в течение следующих 13 лет, семилетний надзор на свободе и семилетний запрет на работу с несовершеннолетними. Также прокуратура требует от футболиста выплатить компенсацию в размере 64 тысячи евро за причиненный вред здоровью и моральный ущерб.

Друг футболиста Пабло Хара обвиняется в домогательствах и нападении на 25-летнюю подругу жертвы. Для него прокуратура запросила три года тюрьмы.