Победителю Лиги Европы грозит 10 лет тюрьмы за изнасилование, пишут СМИ
Футбол
Футбол
 
12:56 06.03.2026
Победителю Лиги Европы грозит 10 лет тюрьмы за изнасилование, пишут СМИ
Нападающему испанского футбольного клуба "Эльче" Рафаэлю Миру грозит десять с половиной лет тюремного заключения по обвинению в сексуальном и физическом... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
эльче, рафа мир, вокруг спорта, происшествия, чемпионат испании по футболу
Футбол, Эльче, Рафа Мир, Вокруг спорта, Происшествия, Чемпионат Испании по футболу
Победителю Лиги Европы грозит 10 лет тюрьмы за изнасилование, пишут СМИ

Прокуратура требует 10 лет тюрьмы для Рафаэля Мира по делу о сексуальном насилии

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Нападающему испанского футбольного клуба "Эльче" Рафаэлю Миру грозит десять с половиной лет тюремного заключения по обвинению в сексуальном и физическом насилии, сообщает Las Provincias.
Мир был заключен под стражу гражданской гвардией Валенсии в сентябре 2024 года. Согласно версии прокуратуры, футболист в своем доме подверг сексуальному и физическому насилию 21-летнюю девушку. Игрок был освобожден из-под стражи после дачи показаний и опубликовал заявление, в котором назвал безосновательными обвинения в сексуальном насилии.
По данным Las Provincias, прокуратура требует для футболиста девять лет тюрьмы за сексуальное преступление и 18 месяцев - за физическое и моральное насилие. Миру грозит запрет на приближение к предполагаемой жертве на расстояние 500 метров в течение следующих 13 лет, семилетний надзор на свободе и семилетний запрет на работу с несовершеннолетними. Также прокуратура требует от футболиста выплатить компенсацию в размере 64 тысячи евро за причиненный вред здоровью и моральный ущерб.
Друг футболиста Пабло Хара обвиняется в домогательствах и нападении на 25-летнюю подругу жертвы. Для него прокуратура запросила три года тюрьмы.
Миру 28 лет. Он является победителем Лиги Европы сезона-2022/23 в составе "Севильи", в которой всего провел 105 матчей и забил 24 мяча. Также футболист играл за "Валенсию". В августе 2025 года форвард перешел на правах аренды в "Эльче".
ФутболЭльчеРафа МирВокруг спортаПроисшествияЧемпионат Испании по футболу
 
