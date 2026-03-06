https://ria.ru/20260306/melikov-2079137527.html
Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана
Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана - РИА Новости, 06.03.2026
Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что рассказал президенту России Владимиру Путину об успехах аграриев республики и возрождении виноградарства в регионе. РИА Новости, 06.03.2026
Меликов рассказал Путину об успехах дагестанских аграриев