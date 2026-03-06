Рейтинг@Mail.ru
Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана
06.03.2026
Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана
Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что рассказал президенту России Владимиру Путину об успехах аграриев республики и возрождении виноградарства в регионе. РИА Новости, 06.03.2026
Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что рассказал президенту России Владимиру Путину об успехах аграриев республики и возрождении виноградарства в регионе.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился с Меликовым в Кремле.
"Рассказал президенту об успехах наших аграриев, которые каждый год бьют рекорды. В прошлом году собрали почти 295 тысяч тонн плодов - Дагестан показал самый высокий индекс роста производства среди регионов СКФО. Нам удалось возродить и усилить одну из ключевых отраслей сельского хозяйства - виноградарство", - написал Меликов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в 2025 году Дагестан достиг наивысшего с 1980-х годов показателя урожая винограда - собрано 302 тысячи тонн.
