Меликов доложил Путину о "виноградном" рекорде Дагестана

"Рассказал президенту об успехах наших аграриев, которые каждый год бьют рекорды. В прошлом году собрали почти 295 тысяч тонн плодов - Дагестан показал самый высокий индекс роста производства среди регионов СКФО. Нам удалось возродить и усилить одну из ключевых отраслей сельского хозяйства - виноградарство", - написал Меликов в своем Telegram-канале.