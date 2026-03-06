Меликов рассказал, какие темы обсудил на встрече с Путиным

«

"В разговоре с Владимиром Владимировичем затронул множество других тем - водоснабжение, туризм, налаживание системы обращения с ТКО, дороги, переселение из аварийного жилья, развитие спорта, культуры, воспитание молодежи. Где-то начинали с чистого листа, где-то приходилось разбирать завалы. Но темп взяли хороший, останавливаться не собираемся", - написал Меликов в своем Telegram-канале.