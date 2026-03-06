Меликов рассказал, какие темы обсудил на встрече с Путиным

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в его разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным были затронуты среди прочего вопросы электроснабжения, туризма и обращения с ТКО.
В пятницу в Кремле Путин принял Меликова в рамках продолжающейся работы президента с регионами РФ, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В разговоре с Владимиром Владимировичем затронул множество других тем - водоснабжение, туризм, налаживание системы обращения с ТКО, дороги, переселение из аварийного жилья, развитие спорта, культуры, воспитание молодежи. Где-то начинали с чистого листа, где-то приходилось разбирать завалы. Но темп взяли хороший, останавливаться не собираемся", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
"Говорили, конечно, и о проблемах. В первую очередь это вопросы электроснабжения. Наряду с восстановлением устаревших сетей мы развиваем новые направления - республика среди лидеров в России по освоению "зеленой" энергетики, строим солнечные и ветряные станции, инвесторы к нам идут", - добавил глава Дагестана.
