Рейтинг@Mail.ru
Меликов рассказал, какие темы обсудил на встрече с Путиным - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/melikov-2079136343.html
Меликов рассказал, какие темы обсудил на встрече с Путиным
Меликов рассказал, какие темы обсудил на встрече с Путиным - РИА Новости, 06.03.2026
Меликов рассказал, какие темы обсудил на встрече с Путиным
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в его разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным были затронуты среди прочего вопросы электроснабжения, туризма и РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T21:50:00+03:00
2026-03-06T21:50:00+03:00
россия
республика дагестан
сергей меликов
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996183732_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_687f4fe7168ea2bb15a3ed61ea58c6c3.jpg
https://ria.ru/20260306/putin-2079135029.html
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996183732_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0d6108533a05a8ea688111497ff25190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика дагестан, сергей меликов, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Меликов рассказал, какие темы обсудил на встрече с Путиным

Меликов в разговоре с Путиным затронул темы электроснабжения, туризма и ТКО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в его разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным были затронуты среди прочего вопросы электроснабжения, туризма и обращения с ТКО.
В пятницу в Кремле Путин принял Меликова в рамках продолжающейся работы президента с регионами РФ, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"В разговоре с Владимиром Владимировичем затронул множество других тем - водоснабжение, туризм, налаживание системы обращения с ТКО, дороги, переселение из аварийного жилья, развитие спорта, культуры, воспитание молодежи. Где-то начинали с чистого листа, где-то приходилось разбирать завалы. Но темп взяли хороший, останавливаться не собираемся", - написал Меликов в своем Telegram-канале.

"Говорили, конечно, и о проблемах. В первую очередь это вопросы электроснабжения. Наряду с восстановлением устаревших сетей мы развиваем новые направления - республика среди лидеров в России по освоению "зеленой" энергетики, строим солнечные и ветряные станции, инвесторы к нам идут", - добавил глава Дагестана.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Меликов поблагодарил Путина за поддержку
Вчера, 21:42
 
РоссияРеспублика ДагестанСергей МеликовВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала