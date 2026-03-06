Рейтинг@Mail.ru
Меликов доложил Путину о росте экономических показателей Дагестана - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 06.03.2026 (обновлено: 22:11 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/melikov-2079132589.html
Меликов доложил Путину о росте экономических показателей Дагестана
Меликов доложил Путину о росте экономических показателей Дагестана - РИА Новости, 06.03.2026
Меликов доложил Путину о росте экономических показателей Дагестана
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о росте всех показателей социально-экономического развития Дагестана за... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T21:28:00+03:00
2026-03-06T22:11:00+03:00
республика дагестан
сергей меликов
владимир путин
россия
экономика
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996183732_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_687f4fe7168ea2bb15a3ed61ea58c6c3.jpg
https://ria.ru/20251223/dagestan-2064129215.html
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996183732_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0d6108533a05a8ea688111497ff25190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, сергей меликов, владимир путин, россия, экономика, дмитрий песков
Республика Дагестан, Сергей Меликов, Владимир Путин, Россия, Экономика, Дмитрий Песков
Меликов доложил Путину о росте экономических показателей Дагестана

Меликов доложил Путину о росте всех показателей развития Дагестана за пять лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о росте всех показателей социально-экономического развития Дагестана за последние пять лет.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился с Меликовым в Кремле.
«
"Сегодня доложил нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, чем живет Дагестан, какие у нас успехи и что еще предстоит сделать… Дагестан за последние пять лет обеспечил рост по всем показателям социально-экономического развития. Запущены 12 современных промышленных предприятий, открыты 111 школ и 97 детсадов, отремонтированы 374 школы, 63 детсада", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, за эти годы в республике построили 122 фельдшерско-акушерских пункта, отремонтировали 329 объектов здравоохранения, медорганизации получили более 3 тысяч единиц нового оборудования.
Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Абдулмуслимов: Дагестан – уникальный регион на карте России
23 декабря 2025, 16:30
 
Республика ДагестанСергей МеликовВладимир ПутинРоссияЭкономикаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала