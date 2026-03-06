Меликов доложил Путину о росте экономических показателей Дагестана

МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о росте всех показателей социально-экономического развития Дагестана за последние пять лет.

Также, по его словам, за эти годы в республике построили 122 фельдшерско-акушерских пункта, отремонтировали 329 объектов здравоохранения, медорганизации получили более 3 тысяч единиц нового оборудования.