Меликов доложил Путину о росте экономических показателей Дагестана

МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о росте всех показателей социально-экономического развития Дагестана за последние пять лет.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился с Меликовым в Кремле.
"Сегодня доложил нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, чем живет Дагестан, какие у нас успехи и что еще предстоит сделать… Дагестан за последние пять лет обеспечил рост по всем показателям социально-экономического развития. Запущены 12 современных промышленных предприятий, открыты 111 школ и 97 детсадов, отремонтированы 374 школы, 63 детсада", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, за эти годы в республике построили 122 фельдшерско-акушерских пункта, отремонтировали 329 объектов здравоохранения, медорганизации получили более 3 тысяч единиц нового оборудования.
