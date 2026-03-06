Меликов доложил Путину о поддержке участников СВО

МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке участников специальной военной операции и их семей в регионе.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился с Меликовым в Кремле.
«
"Сегодня доложил нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, чем живет Дагестан, какие у нас успехи и что еще предстоит сделать… Я рассказал Верховному Главнокомандующему о поддержке участников СВО и их семей. С самого начала мы стараемся быть рядом: отправили на передовую больше 41 тысячи тонн "гуманитарки", закупали технику, снаряжение - всё, что нужно для Победы", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
Глава Дагестана также отметил, что в регионе поддерживают семьи участников СВО: действуют выплаты и льготы, оказывается помощь в решении различных вопросов.
"И после возвращения домой наши ребята могут найти себя в мирной жизни - у нас реализуется программа развития "Доблесть гор", семь ее участников уже назначены на различные должности", - подчеркнул глава региона.
