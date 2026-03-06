Рейтинг@Mail.ru
Меликов доложил Путину о поддержке участников СВО - РИА Новости, 06.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 06.03.2026 (обновлено: 21:51 06.03.2026)
Меликов доложил Путину о поддержке участников СВО
Меликов доложил Путину о поддержке участников СВО
Меликов доложил Путину о поддержке участников СВО
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке участников специальной военной операции и их семей в регионе.
специальная военная операция на украине
республика дагестан
владимир путин
сергей меликов
россия
дмитрий песков
республика дагестан
россия
республика дагестан, владимир путин, сергей меликов, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Республика Дагестан, Владимир Путин, Сергей Меликов, Россия, Дмитрий Песков
Меликов доложил Путину о поддержке участников СВО

Глава Дагестана доложил Путину о поддержке участников СВО и их семей в регионе

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке участников специальной военной операции и их семей в регионе.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился с Меликовым в Кремле.
«

"Сегодня доложил нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, чем живет Дагестан, какие у нас успехи и что еще предстоит сделать… Я рассказал Верховному Главнокомандующему о поддержке участников СВО и их семей. С самого начала мы стараемся быть рядом: отправили на передовую больше 41 тысячи тонн "гуманитарки", закупали технику, снаряжение - всё, что нужно для Победы", - написал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава Дагестана также отметил, что в регионе поддерживают семьи участников СВО: действуют выплаты и льготы, оказывается помощь в решении различных вопросов.
"И после возвращения домой наши ребята могут найти себя в мирной жизни - у нас реализуется программа развития "Доблесть гор", семь ее участников уже назначены на различные должности", - подчеркнул глава региона.
Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Абдулмуслимов: Дагестан – уникальный регион на карте России
23 декабря 2025, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика ДагестанВладимир ПутинСергей МеликовРоссияДмитрий Песков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
