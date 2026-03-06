Меликов доложил Путину о поддержке участников СВО

«

"Сегодня доложил нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, чем живет Дагестан, какие у нас успехи и что еще предстоит сделать… Я рассказал Верховному Главнокомандующему о поддержке участников СВО и их семей. С самого начала мы стараемся быть рядом: отправили на передовую больше 41 тысячи тонн "гуманитарки", закупали технику, снаряжение - всё, что нужно для Победы", - написал Меликов в своем Telegram-канале.