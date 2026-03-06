Малкин получил удаление до конца матча в игре с "Баффало" в НХЛ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" проиграл "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). У победителей шайбы забросили Райан Маклауд (13-я минута), Джош Норрис (25), Алекс Так (27), Оуэн Пауэр (31) и Маттиас Самуэльссон (57). В составе хозяев отличился Брайан Раст (15).
06 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
14:48 • Брайан Раст
(Benjamin Kindel)
12:00 • Райан Маклеод
24:10 • Джош Норрис
(Джошуа Доан, Боуэн Байрэм)
26:18 • Алекс Так
(Оуэн Пауэр, Тейдж Томпсон)
30:30 • Оуэн Пауэр
(Джош Норрис, Ноа Эстлунд)
56:53 • Матиас Самуэльссон
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин на первой минуте второго периода ударил клюшкой по лицу капитана гостей Расмуса Далина и получил удаление до конца игры. В текущем сезоне 39-летний форвард забросил 13 шайб и отдал 34 голевые передачи в 46 матчах.
"Питтсбург" с 75 очками идет на втором месте в Столичном дивизионе, одержавший пятую победу подряд "Баффало" (80 очков) располагается на третьей позиции в Атлантическом.
"Коламбус Блю Джекетс" дома обыграл "Флориду Пантерз" (4:2), у победителей гол и две передачи на счету россиянина Ивана Проворова, по одному ассисту у Егора Замулы и Кирилла Марченко.
"Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду нанес поражение "Торонто Мейпл Лифс" (6:2), у победителей шайбу забросил Владислав Гавриков, вратарь Игорь Шестеркин отразил 29 бросков. "Юта Маммот" одержала гостевую победу над "Филадельфией Флайерз" (3:0). "Виннипег Джетс" дома обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" (4:1). "Нэшвилл Предаторз" на своем льду нанес поражение "Бостон Брюинз" (6:3), у победителей передачей отметился Федор Свечков. "Оттава Сенаторз" на выезде обыграла "Калгари Флэймз" (4:1), у гостей передача у Артема Зуба, у хозяев - у Матвея Гридина.