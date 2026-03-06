Рейтинг@Mail.ru
Малкин получил удаление до конца матча в игре с "Баффало" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:47 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/malkin-2078912534.html
Малкин получил удаление до конца матча в игре с "Баффало" в НХЛ
Малкин получил удаление до конца матча в игре с "Баффало" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Малкин получил удаление до конца матча в игре с "Баффало" в НХЛ
"Питтсбург Пингвинз" проиграл "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T07:47:00+03:00
2026-03-06T07:47:00+03:00
хоккей
спорт
евгений малкин
джош норрис
алекс так
питтсбург пингвинз
баффало сейбрз
коламбус блю джекетс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767459416_0:58:813:515_1920x0_80_0_0_adbfd31f7c152dd01ac877b784d085a7.jpg
https://ria.ru/20260306/panarin-2078912075.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767459416_0:0:723:542_1920x0_80_0_0_a7aa8d03eea72fb6b3648a0a02767bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений малкин, джош норрис, алекс так, питтсбург пингвинз, баффало сейбрз, коламбус блю джекетс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Джош Норрис, Алекс Так, Питтсбург Пингвинз, Баффало Сейбрз, Коламбус Блю Джекетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Малкин получил удаление до конца матча в игре с "Баффало" в НХЛ

Малкина удалили до конца матча за удар клюшкой в игре с "Баффало" в НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Питтсбург Пингвинз"Евгений Малкин
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Питтсбург Пингвинз"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" проиграл "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). У победителей шайбы забросили Райан Маклауд (13-я минута), Джош Норрис (25), Алекс Так (27), Оуэн Пауэр (31) и Маттиас Самуэльссон (57). В составе хозяев отличился Брайан Раст (15).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Питтсбург
1 : 5
Баффало
14:48 • Брайан Раст
(Benjamin Kindel)
12:00 • Райан Маклеод
24:10 • Джош Норрис
(Джошуа Доан, Боуэн Байрэм)
26:18 • Алекс Так
(Оуэн Пауэр, Тейдж Томпсон)
30:30 • Оуэн Пауэр
(Джош Норрис, Ноа Эстлунд)
56:53 • Матиас Самуэльссон
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин на первой минуте второго периода ударил клюшкой по лицу капитана гостей Расмуса Далина и получил удаление до конца игры. В текущем сезоне 39-летний форвард забросил 13 шайб и отдал 34 голевые передачи в 46 матчах.
"Питтсбург" с 75 очками идет на втором месте в Столичном дивизионе, одержавший пятую победу подряд "Баффало" (80 очков) располагается на третьей позиции в Атлантическом.
"Коламбус Блю Джекетс" дома обыграл "Флориду Пантерз" (4:2), у победителей гол и две передачи на счету россиянина Ивана Проворова, по одному ассисту у Егора Замулы и Кирилла Марченко.
"Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду нанес поражение "Торонто Мейпл Лифс" (6:2), у победителей шайбу забросил Владислав Гавриков, вратарь Игорь Шестеркин отразил 29 бросков. "Юта Маммот" одержала гостевую победу над "Филадельфией Флайерз" (3:0). "Виннипег Джетс" дома обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" (4:1). "Нэшвилл Предаторз" на своем льду нанес поражение "Бостон Брюинз" (6:3), у победителей передачей отметился Федор Свечков. "Оттава Сенаторз" на выезде обыграла "Калгари Флэймз" (4:1), у гостей передача у Артема Зуба, у хозяев - у Матвея Гридина.
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Панарин забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес" в НХЛ
07:32
 
ХоккейСпортЕвгений МалкинДжош НоррисАлекс ТакПиттсбург ПингвинзБаффало СейбрзКоламбус Блю ДжекетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    06.03 17:00
    Металлург Мг
    Автомобилист
  • Хоккей
    06.03 19:30
    Сочи
    Авангард
  • Хоккей
    06.03 19:30
    ЦСКА
    Трактор
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала