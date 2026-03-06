https://ria.ru/20260306/khimki-2078974734.html
МВД раскрыло сумму взятки судье за нужный результат матча "Химок"
МВД раскрыло сумму взятки судье за нужный результат матча "Химок" - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
МВД раскрыло сумму взятки судье за нужный результат матча "Химок"
Руководство ФК "Химки" передало 2 миллиона рублей судье за нужный результат матча с "Аланией" в 2023 году, задержаны арбитр и посредник, сообщила официальный... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
МВД раскрыло сумму взятки судье за нужный результат матча "Химок"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Руководство ФК "Химки" передало 2 миллиона рублей судье за нужный результат матча с "Аланией" в 2023 году, задержаны арбитр и посредник, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК
МВД России и ФСБ России
выявили факт оказания противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования. Задержаны арбитр и посредник в передаче денежного вознаграждения", - написала она на платформе Мах
.
Как сообщила Волк
, по предварительным данным, противоправное деяние было совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства футбольного клуба "Химки
", они передали главному судье матча между командами "Алания
" и "Химки" 2 миллиона рублей, игра состоялась 20 ноября 2023 года и закончилась со счетом 4-1 в пользу команды "Химки".
Официальный представитель МВД РФ отметила, что правоохранители продолжают расследование дела по статье 184 УК РФ об оказании влияния на результат спортивного соревнования.
По ее словам, в жилищах подозреваемых были проведены обыски, изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.