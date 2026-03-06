Рейтинг@Mail.ru
МВД раскрыло сумму взятки судье за нужный результат матча "Химок"
Футбол
 
12:41 06.03.2026 (обновлено: 13:14 06.03.2026)
МВД раскрыло сумму взятки судье за нужный результат матча "Химок"
МВД раскрыло сумму взятки судье за нужный результат матча "Химок" - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
МВД раскрыло сумму взятки судье за нужный результат матча "Химок"
Руководство ФК "Химки" передало 2 миллиона рублей судье за нужный результат матча с "Аланией" в 2023 году, задержаны арбитр и посредник, сообщила официальный... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
МВД раскрыло сумму взятки судье за нужный результат матча "Химок"

"Химки" передали судье два миллиона рублей за нужный результат матча в 2023 году

Футболисты клуба "Химки". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Руководство ФК "Химки" передало 2 миллиона рублей судье за нужный результат матча с "Аланией" в 2023 году, задержаны арбитр и посредник, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России выявили факт оказания противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования. Задержаны арбитр и посредник в передаче денежного вознаграждения", - написала она на платформе Мах.
Как сообщила Волк, по предварительным данным, противоправное деяние было совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства футбольного клуба "Химки", они передали главному судье матча между командами "Алания" и "Химки" 2 миллиона рублей, игра состоялась 20 ноября 2023 года и закончилась со счетом 4-1 в пользу команды "Химки".
Официальный представитель МВД РФ отметила, что правоохранители продолжают расследование дела по статье 184 УК РФ об оказании влияния на результат спортивного соревнования.
По ее словам, в жилищах подозреваемых были проведены обыски, изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Мурад Мусаев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Это непозволительно": Мусаев разнес судей матча с ЦСКА
4 марта, 23:58
 
