МВД раскрыло сумму взятки судье за нужный результат матча "Химок"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Руководство ФК "Химки" передало 2 миллиона рублей судье за нужный результат матча с "Аланией" в 2023 году, задержаны арбитр и посредник, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Официальный представитель МВД РФ отметила, что правоохранители продолжают расследование дела по статье 184 УК РФ об оказании влияния на результат спортивного соревнования.

По ее словам, в жилищах подозреваемых были проведены обыски, изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.