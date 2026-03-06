Рейтинг@Mail.ru
Иванов рассудит ЦСКА и "Динамо" в 20-м туре РПЛ
Футбол
 
12:47 06.03.2026 (обновлено: 12:51 06.03.2026)
Иванов рассудит ЦСКА и "Динамо" в 20-м туре РПЛ
Иванов рассудит ЦСКА и "Динамо" в 20-м туре РПЛ
Иванов рассудит ЦСКА и "Динамо" в 20-м туре РПЛ
Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Динамо"
футбол
пфк цска
динамо москва
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
пфк цска, динамо москва, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, ПФК ЦСКА, Динамо Москва, Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ)
Иванов рассудит ЦСКА и "Динамо" в 20-м туре РПЛ

Иванов рассудит ЦСКА и "Динамо" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Динамо", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать Иванову будут ассистенты судьи Андрей Образко и Варанцо Петросян, резервный арбитр - Игорь Капленков. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Евгений Буланов и Иван Абросимов.
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 марта 2026 • начало в 19:30
Матч не начался
ЦСКА
:
Динамо Москва
Встреча между командами пройдет 8 марта на домашнем стадионе ЦСКА и начнется в 19:30 мск.
Другие назначения 20-го тура РПЛ:
7 марта, суббота
"Ростов" - "Балтика" (Калининград) - Василий Казарцев (VAR - Иван Абросимов);
"Нижний Новгород" - "Сочи" - Ян Бобровский (Антон Фролов);
8 марта, воскресенье
"Оренбург" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - Сергей Цыганок (Анатолий Жабченко);
"Крылья Советов" (Самара) - "Динамо" (Махачкала) - Алексей Сухой (Павел Шадыханов);
"Рубин" (Казань) - "Краснодар" - Сергей Карасев (Кирилл Левников);
9 марта, понедельник
"Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - Павел Кукуян (Артур Федоров);
"Спартак" (Москва) - "Акрон" (Тольятти) - Инал Танашев (Владимир Москалев).
Александр Максименко - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Пропустивший пять мячей вратарь "Спартака" принес извинения болельщикам
Вчера, 00:20
 
ФутболПФК ЦСКАДинамо МоскваРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
