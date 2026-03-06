Иванов рассудит ЦСКА и "Динамо" в 20-м туре РПЛ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Динамо", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать Иванову будут ассистенты судьи Андрей Образко и Варанцо Петросян, резервный арбитр - Игорь Капленков. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Евгений Буланов и Иван Абросимов.
08 марта 2026 • начало в 19:30
Матч не начался
Встреча между командами пройдет 8 марта на домашнем стадионе ЦСКА и начнется в 19:30 мск.
Другие назначения 20-го тура РПЛ:
7 марта, суббота
"Ростов" - "Балтика" (Калининград) - Василий Казарцев (VAR - Иван Абросимов);
"Нижний Новгород" - "Сочи" - Ян Бобровский (Антон Фролов);
8 марта, воскресенье
"Крылья Советов" (Самара) - "Динамо" (Махачкала) - Алексей Сухой (Павел Шадыханов);
9 марта, понедельник
"Спартак" (Москва) - "Акрон" (Тольятти) - Инал Танашев (Владимир Москалев).