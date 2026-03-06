Иванов рассудит ЦСКА и "Динамо" в 20-м туре РПЛ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Динамо", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).