Иран назвал утреннюю атаку на базы США и Израиля местью за удары по школе
14:35 06.03.2026 (обновлено: 17:05 06.03.2026)
Иран назвал утреннюю атаку на базы США и Израиля местью за удары по школе
Иранские войска атаковали военные объекты США и Израиля в ответ на удар по начальной школе в Минабе, сообщил КСИР.
2026-03-06T14:35:00+03:00
2026-03-06T17:05:00+03:00
Иранская баллистическая ракета
Иранская баллистическая ракета. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мар — РИА Новости. Иранские войска атаковали военные объекты США и Израиля в ответ на удар по начальной школе в Минабе, сообщил КСИР.
"Двадцать вторая волна операции "Правдивое обещание — 4" была проведена в знак мести убийцам детей, <...> в огне оказались цели США и сионистского режима, протянувшиеся от Персидского залива до Тель-Авива", — говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.

Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.

По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.

По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.

Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами.

Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами.

Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.

Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.

Некоторые несли фотографии погибших.

Некоторые несли фотографии погибших.

Иран призывал УВКПЧ ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на школу.

Иран призывал УВКПЧ ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на школу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.

Как уточняется, КСИР совершил успешный запуск БРСД "Хейбар" и новейших сверхтяжелых ракет "Хорремшехр" по базам противника, а также по аэропорту Бен-Гурион и военным центрам в Хайфе.
Учебное заведение для девочек "Шаджаре Тайебе" попало под удар 28 февраля — в день начала масштабной кампании Штатов и Израиля против Ирана. По последним данным, погиб 171 человек, большая часть из которых — дети.
Как передает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников, американские следователи допускают, что ответственность за трагедию лежит на ВС США. Однако расследование еще не завершено.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей. Она назвала чудовищным отсутствие реакции на этот инцидент.
