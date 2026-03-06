Иран назвал утреннюю атаку на базы США и Израиля местью за удары по школе

ТЕГЕРАН, 6 мар — РИА Новости. Иранские войска атаковали военные объекты США и Израиля в ответ на удар по начальной школе в Минабе, сообщил КСИР.

Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.

По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.

Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.

Учебное заведение для девочек "Шаджаре Тайебе" попало под удар 28 февраля — в день начала масштабной кампании Штатов и Израиля против Ирана. По последним данным, погиб 171 человек, большая часть из которых — дети.