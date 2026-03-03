Рейтинг@Mail.ru
Церемония прощания с погибшими школьницами в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 03.03.2026 (обновлено: 15:50 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/minab-2078178520.html
Церемония прощания с погибшими школьницами в Иране
Церемония прощания с погибшими школьницами в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
Церемония прощания с погибшими школьницами в Иране
РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:43:00+03:00
2026-03-03T15:50:00+03:00
фото
военная операция сша и израиля против ирана
иран
мария захарова
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078173197_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f11959ecc031b02bba65f7bc4af754a.jpg
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078173197_111:376:2340:2048_1920x0_80_0_0_cecad9d79fb4b354b9e3d2eb4eb9fff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, военная операция сша и израиля против ирана, иран, мария захарова, оон, в мире
Фото, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Мария Захарова, ООН, В мире

Церемония прощания с погибшими школьницами в Иране

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
© AP Photo / Amirhossein Khorgooei

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

Гробы с погибшими при атаке США и Израиля в Минабе

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

© AP Photo / Amirhossein Khorgooei
1 из 8
© AP Photo / Amirhossein Khorgooei

Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.

Женщина бросает лепестки роз во время похорон школьниц, погибших при атаке США и Израиля, в Минабе

Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.

© AP Photo / Amirhossein Khorgooei
2 из 8
© AP Photo / Abbas Zakeri

По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.

Похороны школьниц, погибших при атаке США и Израиля, в Минабе

По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.

© AP Photo / Abbas Zakeri
3 из 8
© AP Photo / Abbas Zakeri

Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами.

Мужчины несут гроб во время похорон в Минабе

Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами.

© AP Photo / Abbas Zakeri
4 из 8
© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas Zakeri

Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.

Похороны школьниц в Минабе

Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.

© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas Zakeri
5 из 8
© REUTERS / Stringer

Некоторые несли фотографии погибших.

Похороны школьниц в Минабе

Некоторые несли фотографии погибших.

© REUTERS / Stringer
6 из 8
© AP Photo / Iranian Foreign Media Department

Иран призывал УВКПЧ ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на школу.

Похороны школьниц в Минабе

Иран призывал УВКПЧ ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на школу.

© AP Photo / Iranian Foreign Media Department
7 из 8
© AP Photo / Amirhossein Khorgooei

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.

Гробы с погибшими при атаке США и Израиля в Минабе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.

© AP Photo / Amirhossein Khorgooei
8 из 8
 
ФотоВоенная операция США и Израиля против ИранаИранМария ЗахароваООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала