Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Шанхайских драконов" высказался о дорогой аренде "СКА Арены" - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:39 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/gendirektor-2078939932.html
Гендиректор "Шанхайских драконов" высказался о дорогой аренде "СКА Арены"
Гендиректор "Шанхайских драконов" высказался о дорогой аренде "СКА Арены" - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Гендиректор "Шанхайских драконов" высказался о дорогой аренде "СКА Арены"
Генеральный директор "Шанхайских драконов" Сергей Белых сообщил журналистам, что клубу аренда "СКА Арены" в Петербурге в сравнении с арендой стадиона в... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T10:39:00+03:00
2026-03-06T10:39:00+03:00
хоккей
мытищи
шанхай
санкт-петербург
сергей белов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907994126_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_5243cc6996454f84d301c554372e17a3.jpg
https://ria.ru/20260305/trener-2078828734.html
мытищи
шанхай
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907994126_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b21475075e240b7a4b3498e084742aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
мытищи, шанхай, санкт-петербург, сергей белов
Хоккей, Мытищи, Шанхай, Санкт-Петербург, Сергей Белов
Гендиректор "Шанхайских драконов" высказался о дорогой аренде "СКА Арены"

Гендиректор "Шанхайских драконов": дорогая аренда "СКА Арены" того стоит

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"СКА Арена"
СКА Арена - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
"СКА Арена". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ШАНХАЙ, 6 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор "Шанхайских драконов" Сергей Белых сообщил журналистам, что клубу аренда "СКА Арены" в Петербурге в сравнении с арендой стадиона в подмосковных Мытищах обходится дорого, но отметил, что она соответствует таким расходам.
Средняя посещаемость матчей "Шанхайских драконов" на "СКА Арене" в сезоне-2025/26 составляет 7595 зрителей. 7 марта клуб сыграет второй вынесенный матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Шанхае.
"Вряд ли игра состоялась бы, если бы мы искали другую площадку. Мы благодарны лиге за то, что нам пошли навстречу. Да, для китайцев это не так заметно. Но для нас это был экстренный вариант. При полноценном же переезде клуба в Шанхай мы подготовим площадку, которая соответствует стандартам КХЛ. Что касается аренды местной арены, то по стоимости она сопоставима с топ-аренами в России. Аренда "СКА Арены" обходится дорого относительно арены в Мытищах. Но она того стоит", - сказал Белых журналистам.
Новый главный тренер клуба КХЛ Шанхайские драконы Митч Лав - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что готов остаться работать в Китае
5 марта, 18:06
 
ХоккейМытищиШанхайСанкт-ПетербургСергей Белов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала