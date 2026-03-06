Гендиректор "Шанхайских драконов" высказался о дорогой аренде "СКА Арены"

ШАНХАЙ, 6 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор "Шанхайских драконов" Сергей Белых сообщил журналистам, что клубу аренда "СКА Арены" в Петербурге в сравнении с арендой стадиона в подмосковных Мытищах обходится дорого, но отметил, что она соответствует таким расходам.
Средняя посещаемость матчей "Шанхайских драконов" на "СКА Арене" в сезоне-2025/26 составляет 7595 зрителей. 7 марта клуб сыграет второй вынесенный матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Шанхае.
"Вряд ли игра состоялась бы, если бы мы искали другую площадку. Мы благодарны лиге за то, что нам пошли навстречу. Да, для китайцев это не так заметно. Но для нас это был экстренный вариант. При полноценном же переезде клуба в Шанхай мы подготовим площадку, которая соответствует стандартам КХЛ. Что касается аренды местной арены, то по стоимости она сопоставима с топ-аренами в России. Аренда "СКА Арены" обходится дорого относительно арены в Мытищах. Но она того стоит", - сказал Белых журналистам.