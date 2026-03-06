Гендиректор "Шанхайских драконов" высказался о дорогой аренде "СКА Арены"

ШАНХАЙ, 6 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор "Шанхайских драконов" Сергей Белых сообщил журналистам, что клубу аренда "СКА Арены" в Петербурге в сравнении с арендой стадиона в подмосковных Мытищах обходится дорого, но отметил, что она соответствует таким расходам.