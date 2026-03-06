https://ria.ru/20260306/fk-2079067138.html
Легионеры "Спартака" не оправдывают надежд, заявил Бояринцев
футбол
спорт
карлос карседо
денис бояринцев
спартак москва
динамо москва
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Карлос Карседо, Денис Бояринцев, Спартак Москва, Динамо Москва, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Иностранные футболисты московского "Спартака" пока не оправдывают надежд, за высокие суммы контрактов они должны показывать игру совсем другого уровня, заявил РИА Новости четырехкратный серебряный призер чемпионата России в составе "красно-белых" Денис Бояринцев.
"Спартак
" в четверг на выезде потерпел разгромное поражение от "Динамо
" (2:5) в первом полуфинальном матче пути РПЛ
Кубка России. Эта игра стала второй для испанца Хуана Карлоса Карседо
, который возглавил "красно-белых" в январе.
"Я всегда сложно отношусь к легионерам, а тем более в такой команде, как "Спартак". Вроде бы они сейчас есть, но более звучны суммы, которые за них выкладывают, чем их фамилии. Они, наверное, не оправдывают тех надежд, которые на них возлагают. Я всегда считаю, что надо воспитывать и подтягивать своих ребят. Конечно, с тренером-легионером это делать сложнее. Мне на данном этапе симпатичны "Динамо", "Локомотив
", ЦСКА
, где доморощенные ребята получают возможность проявить себя и попробовать свои силы в основном составе", - сказал Бояринцев
.
"Как уже показывает практика не первый сезон, большое количество легионеров - это не всегда хорошо. Может быть, на данном этапе команда еще разгонится, но мы об этом говорим постоянно. Приходит новый тренер-иностранец, и мы говорим: надо подождать и дать возможность адаптироваться. Но у легионера сильного уровня на адаптацию уходит минимум времени. Тем более что российский чемпионат не такой топовый по европейским меркам. И легионеры, которые приглашаются в "Спартак" за приличные суммы, должны показывать совсем другой футбол. А внутренний ресурс - самый лучший, ведь свои воспитанники знают, что такое "Спартак". И даже если у них не будет что-то получаться, то они все равно будут биться и пластаться. Как было во все времена", - подчеркнул собеседник агентства.
Ответная встреча между "Спартаком" и "Динамо" состоится 18 марта. В чемпионате страны "красно-белые" с 32 очками идут на шестом месте, отставая на 11 баллов от лидера турнира "Краснодара
".