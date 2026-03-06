Легионеры "Спартака" не оправдывают надежд, заявил Бояринцев

"Как уже показывает практика не первый сезон, большое количество легионеров - это не всегда хорошо. Может быть, на данном этапе команда еще разгонится, но мы об этом говорим постоянно. Приходит новый тренер-иностранец, и мы говорим: надо подождать и дать возможность адаптироваться. Но у легионера сильного уровня на адаптацию уходит минимум времени. Тем более что российский чемпионат не такой топовый по европейским меркам. И легионеры, которые приглашаются в "Спартак" за приличные суммы, должны показывать совсем другой футбол. А внутренний ресурс - самый лучший, ведь свои воспитанники знают, что такое "Спартак". И даже если у них не будет что-то получаться, то они все равно будут биться и пластаться. Как было во все времена", - подчеркнул собеседник агентства.