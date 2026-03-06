Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Большинство (77%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 76% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованных на его сайте.
Согласно результатам, большинство (77%) респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 10% россиян придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 76% граждан РФ заявили, что скорее доверяют президенту РФ, в то время как недоверие Путину выразили 13% опрошенных.
Более половины (52%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 29% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 14% респондентов не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Больше трети (36%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 5% - за "Новых людей" и 4% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 27 февраля по 1 марта среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.