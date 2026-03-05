https://ria.ru/20260305/spertsyan-2078617928.html
"Устали от этого": капитан "Краснодара" пожаловался на судейство
Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян заявил, что не понимает решения арбитра удалить защитника команды Джованни Гонсалеса во втором тайме полуфинального матча... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Сперцян заявил, что футболисты устали от низкого уровня судейства в России