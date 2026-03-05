Мостовой высказался об игре ЦСКА с "Краснодаром"

«

"Преимущество в два мяча перед ответной игрой с "Краснодаром" – это солидный задел для ЦСКА. Но надо учитывать, что это еще далеко не победа. Давайте не забывать о том, что игры сейчас идут одна за одной - и в чемпионате России, и в Кубке страны. И любая ошибка может привести к обострению ситуации и поражению в Кубке России. Так что будет интересно посмотреть, чем закончится это противостояние", - сказал Мостовой, оценивая шансы команд.