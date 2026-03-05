Рейтинг@Mail.ru
Мостовой высказался об игре ЦСКА с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:09 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/mostovoy-2078861652.html
Мостовой высказался об игре ЦСКА с "Краснодаром"
Мостовой высказался об игре ЦСКА с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Мостовой высказался об игре ЦСКА с "Краснодаром"
Преимущество в два мяча является серьезным заделом для московского футбольного клуба ЦСКА перед ответным матчем Кубка России с "Краснодаром", заявил РИА Новости РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T21:09:00+03:00
2026-03-05T21:09:00+03:00
футбол
спорт
александр мостовой
пфк цска
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890249838_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_ed1b2e30d50e5dc7fb3be65ca890ca29.jpg
https://ria.ru/20260305/mostovoy-2078858548.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890249838_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_0b6d221aec23b0593926ef6f0932f3e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр мостовой, пфк цска, краснодар, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Александр Мостовой, ПФК ЦСКА, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
Мостовой высказался об игре ЦСКА с "Краснодаром"

Мостовой: ЦСКА имеет солидный задел перед ответной игрой Кубка с "Краснодаром"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Мостовой
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Преимущество в два мяча является серьезным заделом для московского футбольного клуба ЦСКА перед ответным матчем Кубка России с "Краснодаром", заявил РИА Новости экс-полузащитник национальной команды Александр Мостовой.
ЦСКА в среду на своей арене обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. Ответная встреча состоится 17 апреля в Краснодаре.
«
"Преимущество в два мяча перед ответной игрой с "Краснодаром" – это солидный задел для ЦСКА. Но надо учитывать, что это еще далеко не победа. Давайте не забывать о том, что игры сейчас идут одна за одной - и в чемпионате России, и в Кубке страны. И любая ошибка может привести к обострению ситуации и поражению в Кубке России. Так что будет интересно посмотреть, чем закончится это противостояние", - сказал Мостовой, оценивая шансы команд.
Электронное табло с сообщением об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Мостовой объяснил, почему судьи на VAR принимают странные решения
Вчера, 20:42
 
ФутболСпортАлександр МостовойПФК ЦСКАКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Лион
    Ланс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала