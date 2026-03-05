https://ria.ru/20260305/mostovoy-2078861652.html
Мостовой высказался об игре ЦСКА с "Краснодаром"
Мостовой высказался об игре ЦСКА с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Мостовой высказался об игре ЦСКА с "Краснодаром"
Преимущество в два мяча является серьезным заделом для московского футбольного клуба ЦСКА перед ответным матчем Кубка России с "Краснодаром", заявил РИА Новости РИА Новости Спорт, 05.03.2026
