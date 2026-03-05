Рейтинг@Mail.ru
Мостовой объяснил, почему судьи на VAR принимают странные решения
Футбол
 
20:42 05.03.2026
Мостовой объяснил, почему судьи на VAR принимают странные решения
Мостовой объяснил, почему судьи на VAR принимают странные решения
спорт, александр мостовой, алексей сухой, кубок россии по футболу
Мостовой объяснил, почему судьи на VAR принимают странные решения

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Видеосистема VAR должна помогать главным судьям матчей не допускать ошибки, но с ней работают люди, практически никогда не игравшие в футбол, что часто приводит к странным решениям в чемпионате и Кубке России, заявил РИА Новости экс-игрок национальной сборной Александр Мостовой.
В среду московский ЦСКА дома обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. На 72-й минуте при счете 2:1 главный арбитр Алексей Сухой показал вторую желтую карточку Джованни Гонсалесу. Уругваец во время подачи углового держал полузащитника ЦСКА Данилу Козлова, а после свистка махнул рукой и что-то крикнул арбитру.
«
"В нашем футболе, особенно в матчах чемпионата России, бывает много странных моментов, судьи допускают оплошности. Но проблема в том, что 95% судей не играли в футбол. И я представляю, как им приходится трудно, они просто не понимают, где и как любой игрок может повести себя так или иначе", - сказал Мостовой.
"Даже с VAR им бывает трудно. VAR должен помогать судьям, но там же сидят такие же люди, не игравшие в футбол. Поэтому они иногда принимают абсурдные решения", - подчеркнул собеседник агентства.
