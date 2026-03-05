https://ria.ru/20260305/mostovoy-2078858548.html
Мостовой объяснил, почему судьи на VAR принимают странные решения
Мостовой объяснил, почему судьи на VAR принимают странные решения - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Мостовой объяснил, почему судьи на VAR принимают странные решения
Видеосистема VAR должна помогать главным судьям матчей не допускать ошибки, но с ней работают люди, практически никогда не игравшие в футбол, что часто приводит РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T20:42:00+03:00
2026-03-05T20:42:00+03:00
2026-03-05T20:42:00+03:00
футбол
спорт
александр мостовой
алексей сухой
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784724800_0:0:3323:1869_1920x0_80_0_0_9b2574bcca9701211b151dda6f9c6848.jpg
https://ria.ru/20260304/lovchev-2078390315.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784724800_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_7ad709339cc7b2041ceeef6f0a0acfe1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр мостовой, алексей сухой, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Александр Мостовой, Алексей Сухой, Кубок России по футболу
Мостовой объяснил, почему судьи на VAR принимают странные решения
Мостовой: VAR должен помогать судьям, но сидящие там люди не играли в футбол
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Видеосистема VAR должна помогать главным судьям матчей не допускать ошибки, но с ней работают люди, практически никогда не игравшие в футбол, что часто приводит к странным решениям в чемпионате и Кубке России, заявил РИА Новости экс-игрок национальной сборной Александр Мостовой.
В среду московский ЦСКА дома обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. На 72-й минуте при счете 2:1 главный арбитр Алексей Сухой
показал вторую желтую карточку Джованни Гонсалесу. Уругваец во время подачи углового держал полузащитника ЦСКА Данилу Козлова, а после свистка махнул рукой и что-то крикнул арбитру.
«
"В нашем футболе, особенно в матчах чемпионата России, бывает много странных моментов, судьи допускают оплошности. Но проблема в том, что 95% судей не играли в футбол. И я представляю, как им приходится трудно, они просто не понимают, где и как любой игрок может повести себя так или иначе", - сказал Мостовой.
"Даже с VAR им бывает трудно. VAR должен помогать судьям, но там же сидят такие же люди, не игравшие в футбол. Поэтому они иногда принимают абсурдные решения", - подчеркнул собеседник агентства.